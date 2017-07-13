Сильнейшие велогонщики Беларуси съедутся на мемориал Орловского в Кировский район

Ежегодные состязания соберут спортсменов со всех областей страны и города Минска.

Откроется мемориал 15 июля митингом памяти, во время которого участники возложат венки и цветы к бюсту К. П. Орловского. Затем, предваряя соревнования именитых спортсменов, пройдут детские велогонки. Оспаривать первенство на короткой дистанции будут юные жители агрогородка Мышковичи и райцентра. Лучшим вручат заслуженные награды, а остальным участникам достанутся поощрительные призы.

Первыми на старт групповой гонки выйдут мужчины, которым предстоит преодолеть по трассе Мышковичи — Кировск — Капустино — Барчицы — Добосна — Павловичи — Мышковичи 135 км. За ними награды на дистанции 70 км разыграют женщины.

На следующий день, 16 июля, состоится гонка-критериум чемпионата Беларуси. Мужчинам предстоит проехать 60 км, а представительницам прекрасного пола — 40 км.

Победителей и призеров состязаний в личном и командном зачетах наградят ценными призами и дипломами Министерства спорта и туризма. Кроме того, команде-победительнице по итогам двух дней соревнований вручат переходящий кубок. В прошлом году его завоевала сборная Минской области. На втором и третьем местах тогда разместились команды Минска и Гомельской области соответственно.

Традиционный мемориал по велосипедному спорту на шоссе проводится с целью увековечения памяти Кирилла Орловского, популяризации и развития велосипедного спорта, повышения уровня спортивного мастерства, пропаганды здорового образа жизни среди населения.

Организаторами соревнований выступают отдел образования, спорта и туризма Кировского райисполкома, управление спорта и туризма Могилевского облисполкома.

Кирилл Прокофьевич Орловский родился в деревне Мышковичи. Руководитель партизанского диверсионного отряда в Польше, участник гражданской войны в Испании, советский разведчик в Китае, руководитель партизанского отряда во время Великой Отечественной войны. Лишившись обеих рук, он не упал духом и возглавил в 1945 году колхоз «Рассвет» Кировского района, который первым в СССР получил чистую прибыль в миллион рублей. Кроме двух Золотых звезд Героя, был удостоен пяти орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени и многих медалей. Его именем назван колхоз «Рассвет», Могилевский государственный агролесотехнический колледж, школа в Кировске, улицы в Могилеве, Бобруйске, Клецке. В центре Мышковичей установлен бюст, у подножия которого два символа человеческой судьбы Орловского — винтовка и плуг.