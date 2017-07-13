Сильнейшие велогонщики Беларуси съедутся на мемориал Орловского в Кировский район
13 июля, Могилев /Ольга Емельянова — БЕЛТА/. Сильнейшие велогонщики Беларуси съедутся на 49-й традиционный мемориал Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда К. П. Орловского по велосипедному спорту на шоссе. Соревнования пройдут
14—16 июля в агрогородке Мышковичи Кировского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Наталья Моисеенко.
Ежегодные состязания соберут спортсменов со всех областей страны и города Минска.
Откроется мемориал 15 июля митингом памяти, во время которого участники возложат венки и цветы к бюсту К. П. Орловского. Затем, предваряя соревнования именитых спортсменов, пройдут детские велогонки. Оспаривать первенство на короткой дистанции будут юные жители агрогородка Мышковичи и райцентра. Лучшим вручат заслуженные награды, а остальным участникам достанутся поощрительные призы.
Первыми на старт групповой гонки выйдут мужчины, которым предстоит преодолеть по трассе Мышковичи — Кировск — Капустино — Барчицы — Добосна — Павловичи — Мышковичи 135 км. За ними награды на дистанции 70 км разыграют женщины.
На следующий день, 16 июля, состоится
Победителей и призеров состязаний в личном и командном зачетах наградят ценными призами и дипломами Министерства спорта и туризма. Кроме того,
Традиционный мемориал по велосипедному спорту на шоссе проводится с целью увековечения памяти Кирилла Орловского, популяризации и развития велосипедного спорта, повышения уровня спортивного мастерства, пропаганды здорового образа жизни среди населения.
Организаторами соревнований выступают отдел образования, спорта и туризма Кировского райисполкома, управление спорта и туризма Могилевского облисполкома.
Кирилл Прокофьевич Орловский родился в деревне Мышковичи. Руководитель партизанского диверсионного отряда в Польше, участник гражданской войны в Испании, советский разведчик в Китае, руководитель партизанского отряда во время Великой Отечественной войны. Лишившись обеих рук, он не упал духом и возглавил в 1945 году колхоз «Рассвет» Кировского района, который первым в СССР получил чистую прибыль в миллион рублей. Кроме двух Золотых звезд Героя, был удостоен пяти орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени и многих медалей. Его именем назван колхоз «Рассвет», Могилевский государственный агролесотехнический колледж, школа в Кировске, улицы в Могилеве, Бобруйске, Клецке. В центре Мышковичей установлен бюст, у подножия которого два символа человеческой судьбы Орловского — винтовка и плуг.
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