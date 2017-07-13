«Астана» рассказала о травмах Катальдо и Фульсанга после падения на 11-м этапе «Тур де Франс»
Два велогонщика «Астаны» итальянец Дарио Катальдо и датчанин Якоб Фульсанг попали в завал, который произошел на середине дистанции 11-го этапа «Тур де Франс» после прохождения пункта питания, информирует официальный сайт казахстанской команды.
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Видимо, что-то случилось...
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Катальдо вынужден был сойти с гонки, сразу после падения он был направлен в больницу города По. Якоб Фульсанг смог продолжить гонку и финишировал в общей группе пелотона. Сразу после финиша Фульсанг также был доставлен в больницу По для детального медицинского обследования.
У Дарио Катальдо была диагностированы небольшая трещина в кисти левой руки и множественные ссадины и ушибы левой части тела. Левая кисть была зафиксирована на несколько недель.
Две маленькие трещины были диагностированы у Якоба Фульсанга — также в левой кисти и локте. Несмотря на эти травмы, завтра Фульсанг выйдет на старт 12-го этапа «Тур де Франс».
Победителем этапа (Эиме — По, 203,5 километра) стал немец Марсель Киттель. Другой лидер «Астаны» Фабио Ару также финишировал в общей группе.
По итогам этапа ситуация в общем зачете «Большой Петли» не изменилась: британец Крис Фрум сохранил на своих плечах желтую майку, Фабио Ару
13 июля пройдет 12-й этап французского Гранд-тура: 214,5 километра от По до Пейрагюда.
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