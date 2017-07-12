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12 июля 2017, 20:56 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Капитан «Астаны» Фабио Ару остался вторым в генеральной классификации «Тур де Франс»

На веломногодневке «Тур де Франс» состоялся 11-й этап, передает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 12 июля, гонщики проехали 203,5 километров от Эиме до По. Быстрее всех это расстояние преодолел немец Марсель Киттель из команды Quick-Step Floor. Вторым стал голландец Дилан Груневеген из Lotto NL-Jumbo, третьим — норвежец Эдвальд Боассон Хаген из Dimension Data.

Лучший результат из гонщиков «Астаны» показал датчанин Якоб Фульсанг, ставший 32-м. На 34-й позиции финишировал итальянский капитан Фабио Ару.

Прошедший этап для «Астаны» запомнился первой потерей. Досрочно «Тур де Франс» из-за падения закончился для итальянца Дарио Катальдо.

Лидерство в генеральной классификации сохранил британец Кристофер Фрум из Sky (47 часов 1 минута 55 секунд). Второе место занимает Ару (+0,18). Замыкает тройку лидеров француз Ромен Барде (+51 секунда) из AG2R La Mondiale. Пятую строчку сохранил Фульсанг.

12-й этап «Тур де Франс» протяженностью 214,5 километров пройдет 13 июля.

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