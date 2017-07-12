Капитан «Астаны» Фабио Ару остался вторым в генеральной классификации «Тур де Франс»
На веломногодневке «Тур де Франс» состоялся 11-й этап, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 12 июля, гонщики проехали 203,5 километров от Эиме до По. Быстрее всех это расстояние преодолел немец Марсель Киттель из команды
Лучший результат из гонщиков «Астаны» показал датчанин Якоб Фульсанг, ставший 32-м. На 34-й позиции финишировал итальянский капитан Фабио Ару.
Прошедший этап для «Астаны» запомнился первой потерей. Досрочно «Тур де Франс»
Лидерство в генеральной классификации сохранил британец Кристофер Фрум из Sky (47 часов 1 минута 55 секунд). Второе место занимает Ару (+0,18). Замыкает тройку лидеров француз Ромен Барде (+51 секунда) из AG2R La Mondiale. Пятую строчку сохранил Фульсанг.
12-й этап «Тур де Франс» протяженностью 214,5 километров пройдет 13 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter