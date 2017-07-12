Немец Киттель выиграл 11-й этап веломногодневки «Тур де Франс»

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Вторым стал голландец Дилан Груневеген (LottoNL-Jumbo), третьим финишировал датчанин Хаген Эдвальд Боассон (Dimension Data).

Для Киттеля эта победа стала пятой на текущем «Тур де Франс» и второй подряд, всего в карьере на «Большой петле» он выиграл 14 этапов. 29-летний немец лидирует в очковой классификации, набрав 335 баллов. Его ближайший преследователь, австралиец Майкл Мэттьюс из команды Sunweb, набрал 202 очка, третьим идет другой немец Андре Грайпель из Lotto Soudal (171).

В генеральной классификации лидерство сохранил британский гонщик Крис Фрум из команды «Скай» (47:1.55). Вторым идет итальянец Фабио Ару из казахстанской «Астаны» (отставание 18 секунд), на третьей позиции расположился француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+51).

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.