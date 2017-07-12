Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30367376/
12 июля 2017, 19:31 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Немец Киттель выиграл 11-й этап веломногодневки «Тур де Франс»

ТАСС, 12 июля. Немец Марсель Киттель из бельгийской команды Quick Step одержал победу на 11-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс». Дистанцию 203,5 км он преодолел за 4 часа 34 минуты 27 секунд.

В генеральной классификации лидерство сохранил британский гонщик <span class=error>Крис</span> <span class=error>Фрум</span> из команды <span class=error>Скай</span> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вторым стал голландец Дилан Груневеген (LottoNL-Jumbo), третьим финишировал датчанин Хаген Эдвальд Боассон (Dimension Data).

Для Киттеля эта победа стала пятой на текущем «Тур де Франс» и второй подряд, всего в карьере на «Большой петле» он выиграл 14 этапов. 29-летний немец лидирует в очковой классификации, набрав 335 баллов. Его ближайший преследователь, австралиец Майкл Мэттьюс из команды Sunweb, набрал 202 очка, третьим идет другой немец Андре Грайпель из Lotto Soudal (171).

В генеральной классификации лидерство сохранил британский гонщик Крис Фрум из команды «Скай» (47:1.55). Вторым идет итальянец Фабио Ару из казахстанской «Астаны» (отставание 18 секунд), на третьей позиции расположился француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+51).

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
12 июля

Победитель Суперкубка России по футболу получит 22,5 млн рублей

Мантуров убежден, что ВФП войдет в состав Ассоциации водных видов спорта

Футболист "Спартака" Зе Луиш продлил контракт с клубом