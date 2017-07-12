Гонщика «Астаны» увезли в больницу после падения на 11-м этапе «Тур де Франс»

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На 11-м этапе, который проходит в эти минуты, Катальдо попал в завал, после чего его отвезли в больницу. Датский гонщик «Астаны» Якоб Фульсанг, в отличие от итальянского партнера по команде, смог продолжить соревнование.

Перед 11-м этапом Катальдо находился на 102-й строчке генеральной классификации. Капитан «Астаны» и его соотечественник Фабио Ару шел вторым, а Фульсанг занимает пятую строчку.