Гонщика «Астаны» увезли в больницу после падения на 11-м этапе «Тур де Франс»
Гонщик «Астаны» Дарио Катальдо завершил участие в веломногодневке «Тур де Франс». Об этом сообщает официальный твиттер казахстанской команды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На 11-м этапе, который проходит в эти минуты, Катальдо попал в завал, после чего его отвезли в больницу. Датский гонщик «Астаны» Якоб Фульсанг, в отличие от итальянского партнера по команде, смог продолжить соревнование.
Перед 11-м этапом Катальдо находился на 102-й строчке генеральной классификации. Капитан «Астаны» и его соотечественник Фабио Ару шел вторым, а Фульсанг занимает пятую строчку.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter