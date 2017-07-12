Немецкий спортсмен приехал в Астану на велосипеде и провел зарядку на ЭКСПО
Спортсмен, мастер спорта международного класса Фёлькер Штюве преодолел 5,5 тысячи километров на своем велосипеде из Германии в Астану.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чтобы оставаться в хорошей форме, спортсмен постоянно тренируется и считает утреннюю зарядку очень важной для того, чтобы чувствовать себя бодрым весь день.
Несложные, но эффективные упражнения, которые продемонстрировал Штюве на ЭКСПО в рамках акции «Зарядка с чемпионом», не требуют особой подготовки и их можно выполнять самостоятельно каждый день.
Фёлькер Штюве совершил уже множество велосипедных туров, протяженностью от 4400 до 7212 километров. Полностью пересек Австралию с Севера на Юг, доехал от мыса Нордкап До Гибралтара.
Ранее в Астану на выставку на велосипеде добрался участник трансконтинентального велопробега «Путь мира» грузин Нодар Беридзе. А шведский путешественник Кристиан Бодегрен посетил ЭКСПО-2017, и вовсе проехав по территориям Монголии и Казахстана на верблюдах.
Кроме того, выразили желание доехать из Актау в Астану на лошадях путешественники из Венгрии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter