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12 июля 2017, 13:37 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Немецкий спортсмен приехал в Астану на велосипеде и провел зарядку на ЭКСПО

Спортсмен, мастер спорта международного класса Фёлькер Штюве преодолел 5,5 тысячи километров на своем велосипеде из Германии в Астану.

Спортсмен мастер спорта международного класса <span class=error>Фёлькер</span> <span class=error>Штюве</span> преодолел 55 тысячи километров на своем велосипеде из Германии в <span class=error>Астану</span>. Увеличить
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Чтобы оставаться в хорошей форме, спортсмен постоянно тренируется и считает утреннюю зарядку очень важной для того, чтобы чувствовать себя бодрым весь день.

Несложные, но эффективные упражнения, которые продемонстрировал Штюве на ЭКСПО в рамках акции «Зарядка с чемпионом», не требуют особой подготовки и их можно выполнять самостоятельно каждый день.

Фёлькер Штюве совершил уже множество велосипедных туров, протяженностью от 4400 до 7212 километров. Полностью пересек Австралию с Севера на Юг, доехал от мыса Нордкап До Гибралтара.

Ранее в Астану на выставку на велосипеде добрался участник трансконтинентального велопробега «Путь мира» грузин Нодар Беридзе. А шведский путешественник Кристиан Бодегрен посетил ЭКСПО-2017, и вовсе проехав по территориям Монголии и Казахстана на верблюдах.

Кроме того, выразили желание доехать из Актау в Астану на лошадях путешественники из Венгрии.

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