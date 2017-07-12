Трехкратный призер ОИ Забелинская выступит на чемпионате Европы по велошоссе в Дании

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российская велогонщица на «Туре острова Чунмин» упала на первом этапе, сломала ключицу и серьезно повредила руку. Спортсменка была вынуждена сняться с соревнований и перенесла операцию на ключице. Первым стартом после возвращения в строй для нее стала гонка «Джиро д’Италия», где Забелинская заняла итоговое 44-е место.

Женская сборная России на взрослый чемпионат Европы имеет право заявить трех своих представительниц в групповую гонку и двоих — в индивидуальную гонку. «В индивидуальной гонке поедет Ольга Забелинская, которая уже сейчас активно тренируется и выступает, — заметил Гурьянов. — Она проверила свои силы на «Джиро», теперь готовится к чемпионату Европы и на днях будет стартовать в Германии. Второй нашей участницей будет Ксения Добрынина, которая также выступала на «Джиро».

«Три места в групповой гонке — это Забелинская, Елизавета Ошуркова, а с третьей кандидатурой мы пока окончательно не определились. Скорей всего, это будет Добрынина, — продолжил тренер. — Мы рассчитываем завоевать по медали в каждой возрастной группе».

«В возрастной категории от 19 до 22 лет в групповой гонке выступят Анастасия Яковенко, Карина Касенова, Светлана Кузнецова и Ксения Цымбалюк, — отметил Гурьянов. — Две остальных кандидатуры пока находятся в стадии обсуждения. Вчера мы вернулись из Чехии, где прекрасно шла по трассе Касенова, которая потом попала в серьезный завал и получила травмы. В разделке у нас едет Цымбалюк, а вторая участница определится до конца этой недели».

По словам тренера, в юниорских соревнованиях (от 17 до 18 лет) в индивидуальной гонке Россию будут представлять Мария Новолодская, Дарья Малькова (запасная — Александра Степанова). «Групповая гонка — это Степанова, Новолодская, Марина Уварова, Малькова, Алена Петченко и Елизавета Гончарова. Тут у нас все понятно, единственная проблема, с которой мы можем столкнуться, это визовая. Но я думаю, что мы сумеем в оставшееся время все решить», — подытожил Гурьянов.