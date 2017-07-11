Немец Киттель выиграл десятый этап веломногодневки «Тур де Франс»

Вторым стал еще один немецкий гонщик Джон Дегенкольб из команды Trek-Segafredo. Третьим финишировал голландец Дилан Груневеген (LottoNL-Jumbo).

Для Киттеля эта победа стала четвертой на текущем «Тур де Франс» и 13-й на «Большой петле» в карьере. 29-летний немец лидирует в очковой классификации, набрав 275 баллов. Его ближайший преследователь, австралиец Майкл Мэттьюс из команды Sunweb, набрал 173 очка, третьим идет другой немец Андре Грайпель из Lotto Soudal (145).

В генеральной классификации лидерство сохранил британский гонщик Крис Фрум из команды «Скай». На второе место вышел итальянец Фабио Ару из казахстанской «Астаны» (+18 секунд), на третьей позиции расположился француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+51).

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.