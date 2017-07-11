Забелинская заняла 44-е место на женской веломногодневке «Джиро д’Италия»
В Италии завершилась женская веломногодневка «Джиро д’Италия».
Победу в генеральной классификации одержала голландка Анна ван дер Брегген (Boels Dolmans). Трёхкратный призёр Олимпийских игр Ольга Забелинская (BePink Cogeas) заняла 44-е место.
Велоспорт. «Джиро д’Италия». Женщины. Италия
Генеральная классификация
1. Анна ван дер Брегген (Нидерланды, Boels Dolmans) — 25:39.43.
2. Элиза Лонго Борджини (Италия, Wiggle High) — +1.03.
3. Аннемик ван Флейтен (Нидерланды, Orica Scott) — +1.39…
44. Ольга Забелинская (Россия, BePink Cogeas) — +35.05…
50. Анна Потокина (Россия, Servetto Giusta) — +39.00.
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