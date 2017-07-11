Всероссийский веломарафон пройдет на Тургояке

Сейчас идет предварительная регистрация, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Желающие могут заранее оставить свои данные, а перед стартом только подтвердят прибытие. Маршрут пройдет по живописным местам вокруг озера Тургояк. Велосипедисты пройдут одну из двух дистанций — 35 или 50 километров. Старт — 12 августа в 11:00 — с северного конца улицы Ленина в поселке Тургояк.