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11 июля 2017, 8:21 | Летние: Велоспорт | ГТРК "Южный Урал"

Всероссийский веломарафон пройдет на Тургояке

«Веломарафон чистой воды» соберет в Миассе участников со всей России.

Сейчас идет предварительная регистрация, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Желающие могут заранее оставить свои данные, а перед стартом только подтвердят прибытие. Маршрут пройдет по живописным местам вокруг озера Тургояк. Велосипедисты пройдут одну из двух дистанций — 35 или 50 километров. Старт — 12 августа в 11:00 — с северного конца улицы Ленина в поселке Тургояк.
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