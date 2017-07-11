«Большая петля» взяла курс на Пиренеи
Изрядно поредевший за первую неделю пелотон самой престижной веломногодневки сегодня начнет вторую неделю гонки, главными в которой будут два горных этапа в Пиренеях.
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После умопомрачительного восьмого этапа из Нантюа в Шамбери гонщикам был просто необходим выходной. В воскресенье они в неидеальных погодных условиях штурмовали сразу три вершины первой категории сложности в массиве Юра и справились с этой задачей далеко не все. «Горы Юрского периода» собрали внушительный урожай падений и вылетов. Уже на старте случился завал, в котором итальянец Мануэле Мори сломал ключицу, а голландец Роберт Гесинк, за день до этого ставший вторым, повредил позвоночник. Ночь он провел в больнице, которую покинет в специально изготовленном корсете.
КРУГ ПРЕТЕНДЕНТОВ СЖИМАЕТСЯ
Но это было только начало — вскоре еще один перелом ключицы заработал Джерейнт Томас. Британец на этом «Тур де Франс» успел выиграть стартовую разделку, несколько этапов проехать в желтой майке лидера, а также трижды упасть. Четвертая авария стала для него роковой, и ныне возглавляющий общий зачет Крис Фрум лишился одного из своих главных помощников. А самое страшное, если смотреть со стороны, падение пережил австралиец Ричи Порт.
Один из главных претендентов на итоговую победу вылетел с дороги во время спуска с последней на этапе вершины
А ведь ранее «Большая петля» уже успела лишиться Алехандро Вальверде, получившего травму колена, сломавшего ключицу после падения Марка Кавендиша и поспособствовавшего этому Петера Сагана. Круг претендентов на победу все сужается.
ИГРА НА КОНТРАСТАХ
Многое в процессе определения мест в итоговой классификации решится во вторую неделю гонки, которая стартует сегодня равнинным этапом из Периге в Бержерак. Перебравшись с востока Франции в Аквитанию, пелотон возьмет курс на Пиренеи. Преодолев почти четыре сотни километров за два дня, спортсмены прибудут в город По, куда не заглядывали пять лет. И вот с этого момента их ждут серьезные испытания.
Причем организаторы решили сыграть на контрастах. Для начала велосипедистов ждет самый длинный отрезок пути за неделю — 214,5 км из По в горнолыжный курорт Пейрагюд. Так называемый королевский этап с чередой все более сложных подъемов станет настоящим испытанием для ног спортсменов, а последний километр им предстоит проехать по взлетной полосе единственного аэропорта в Пиренеях, где 20 лет назад проходили съемки одной из серий бондианы «Завтра не умрет никогда». А на следующий день им предстоит еще один горный, но зато самый короткий («всего» 101 км) за весь «Тур де Франс"-2017 этап. Естественно, не считая разделок. Но три не менее крутых, чем накануне, подъема в наличии.
Эти два дня должны окончательно прояснить расклад сил в борьбе за победу во всей гонке, после чего ее участники отправятся на
Тур де Франс. Общий зачет после девяти этапов. 1. Фрум (Великобритания, Sky) — 38:26.32. 2. Ару (Италия, «Астана») — 0.14. 3. Барде (Франция, AG2R La Mondiale) — 0.47. 4. Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) — 1.01. 5. Фульсан (Дания, «Астана») — 1.33. 6. Мартин (Ирландия,
«ТУР ДЕ ФРАНС"-2017. ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ
10-й этап. 11 июля. Периге — Бержерак. 178 км. Равнинный.
11-й этап. 12 июля. Эйме — По. 203,5 км. Равнинный.
12-й этап. 13 июля. По — Пейрагюд. 214,5 км. Королевский горный.
13-й этап. 14 июля.
14-й этап. 15 июля. Бланьяк — Родез. 181,5 км. Среднегорный.
15-й этап. 16 июля. Лессак-Северак-л’Эглиз — Ле-Пюи-ан-Веле. 189,5 км. Среднегорный. .
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