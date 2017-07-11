«Большая петля» взяла курс на Пиренеи

После умопомрачительного восьмого этапа из Нантюа в Шамбери гонщикам был просто необходим выходной. В воскресенье они в неидеальных погодных условиях штурмовали сразу три вершины первой категории сложности в массиве Юра и справились с этой задачей далеко не все. «Горы Юрского периода» собрали внушительный урожай падений и вылетов. Уже на старте случился завал, в котором итальянец Мануэле Мори сломал ключицу, а голландец Роберт Гесинк, за день до этого ставший вторым, повредил позвоночник. Ночь он провел в больнице, которую покинет в специально изготовленном корсете.

КРУГ ПРЕТЕНДЕНТОВ СЖИМАЕТСЯ

Но это было только начало — вскоре еще один перелом ключицы заработал Джерейнт Томас. Британец на этом «Тур де Франс» успел выиграть стартовую разделку, несколько этапов проехать в желтой майке лидера, а также трижды упасть. Четвертая авария стала для него роковой, и ныне возглавляющий общий зачет Крис Фрум лишился одного из своих главных помощников. А самое страшное, если смотреть со стороны, падение пережил австралиец Ричи Порт.

Один из главных претендентов на итоговую победу вылетел с дороги во время спуска с последней на этапе вершины Мон-дю-Ша. Мало того что он покатился по асфальту и врезался в скалу, так еще в него на скорости около 75 км/ч въехал ирландец Дэн Мартин. За здоровье Порта возникли серьезные опасения, но фатальных травм он смог избежать. Ричи получил перелом ключицы и таза, но эти повреждения не требуют хирургического вмешательства, и в ближайшие дни Порт будет выписан из больницы. Но в любом случае оставшиеся две недели «Петли» пройдут без него.

А ведь ранее «Большая петля» уже успела лишиться Алехандро Вальверде, получившего травму колена, сломавшего ключицу после падения Марка Кавендиша и поспособствовавшего этому Петера Сагана. Круг претендентов на победу все сужается.

ИГРА НА КОНТРАСТАХ

Многое в процессе определения мест в итоговой классификации решится во вторую неделю гонки, которая стартует сегодня равнинным этапом из Периге в Бержерак. Перебравшись с востока Франции в Аквитанию, пелотон возьмет курс на Пиренеи. Преодолев почти четыре сотни километров за два дня, спортсмены прибудут в город По, куда не заглядывали пять лет. И вот с этого момента их ждут серьезные испытания.

Причем организаторы решили сыграть на контрастах. Для начала велосипедистов ждет самый длинный отрезок пути за неделю — 214,5 км из По в горнолыжный курорт Пейрагюд. Так называемый королевский этап с чередой все более сложных подъемов станет настоящим испытанием для ног спортсменов, а последний километр им предстоит проехать по взлетной полосе единственного аэропорта в Пиренеях, где 20 лет назад проходили съемки одной из серий бондианы «Завтра не умрет никогда». А на следующий день им предстоит еще один горный, но зато самый короткий («всего» 101 км) за весь «Тур де Франс"-2017 этап. Естественно, не считая разделок. Но три не менее крутых, чем накануне, подъема в наличии.

Эти два дня должны окончательно прояснить расклад сил в борьбе за победу во всей гонке, после чего ее участники отправятся на северо-запад, в сторону Центрального массива. Им предстоят два среднегорных этапа: менее сложный — из Бланьяка в Родез и закрывающий программу недели — из Лессак-Северак-л’Эглиз в Ле-Пюи-ан-Веле, в ходе которого спортсменам предстоит преодолеть более 50 км пути на высоте свыше 1000 м над уровнем моря. Если добавить к этому пару серьезных вершин, станет ясно, что для уставшего к концу второй недели пелотона это может стать моментом истины. Пока болельщики будут любоваться окружающими трассу красотами природы, гонщикам предстоит ударно потрудиться перед вторым выходным.

Тур де Франс. Общий зачет после девяти этапов. 1. Фрум (Великобритания, Sky) — 38:26.32. 2. Ару (Италия, «Астана») — 0.14. 3. Барде (Франция, AG2R La Mondiale) — 0.47. 4. Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) — 1.01. 5. Фульсан (Дания, «Астана») — 1.33. 6. Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) — 1.40. 7. Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) — 1.58. 8. Кинтана (Колумбия, Movistar) — 2.09. 9. Ланда (Испания, Sky) — 3.02. 10. Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) — 3.49.