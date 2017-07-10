Российский велогонщик Закарин продлил контракт с Katusha-Alpecin на два года
МОСКВА, 10 июл —
Р-Спорт. Российский велогонщик Ильнур Закарин продлил контракт с командой Мирового тура Katusha-Alpecin на следующие два года, сообщается на официальном сайте команды.
В составе «Катюши», которая с 2017 года была переименована в
«В этом году на “Джиро д’Италия” и еще много раз он показал, что является одним из самых активных и лучших горняков в мире. Если он продолжит много работать, я уверен, однажды он поднимется на подиум Гранд-тура», — цитирует официальный сайт команды генерального менеджера Жозе Азеведо.
«С тех пор как я пришел в команду, я продолжал прибавлять, надеюсь, делать это и в будущем. Надеюсь, сделать себя счастливым в этой команде, а также всех, кто в ней работает», — сказал Закарин.
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