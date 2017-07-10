Белорус Евгений Королек выиграл «Гран-при Минска» по велогонкам на шоссе
Велосипедист из клуба Минск Евгений Королек стал обладателем золотой медали в международной шоссейной велогонке
Гран-при Минска, сообщает агентство Минск-Новости.
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Евгений Королек (в центре) Спортсмены должны были проехать 10 кругов по 14,5 км каждый. Стартовала гонка возле
Фото агентства
Подготовила Юлия РАК.
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