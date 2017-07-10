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10 июля 2017, 11:27 | Летние: Велоспорт | СБ - Беларусь сегодня

Белорус Евгений Королек выиграл «Гран-при Минска» по велогонкам на шоссе

Велосипедист из клуба Минск Евгений Королек стал обладателем золотой медали в международной шоссейной велогонке Гран-при Минска, сообщает агентство Минск-Новости.

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Евгений Королек (в центре) Спортсмены должны были проехать 10 кругов по 14,5 км каждый. Стартовала гонка возле торгово-развлекательного центра Galleria Minsk, далее следовала по проспекту Победителей, затем спортсмены разворачивались на перекрестке с улицей Ратомской и мчали обратно. В соревновании участвовали 113 атлетов, представителей 19 команд из 11 стран. Беларусь представляли пять объединений: команда велоклуба Минск, сборная Беларуси, команды Минской области, Республиканского центра олимпийской подготовки (РЦОП) по велосипедному спорту и Минского городского центра олимпийского резерва (МГЦОР) по велосипедным видам спорта. Победитель Гран-при Минска определился только на финише. Там коллектив минского велоклуба смог сохранить шансы на победу для Евгения Королька. Атлетов, завоевавших серебро и бронзу, определяли по фотофинишу. В итоге вторым стал Норман Вахтра из сборной Эстонии, третьим — Эмилс Лиепиньш из команды Латвии. Вручили гонщикам и несколько специальных призов. Лучшим белорусским атлетом гонки стал Евгений Королек, его же назвали лучшим молодым участником Гран-при (среди спортсменов до 23 лет). Самым активным гонщиком состязаний судьи сочли еще одного представителя Минска Михаила Шеметова. Сильнейшей командой Гран-при стала команда минского велоклуба.

Фото агентства Минск-Новости

Подготовила Юлия РАК.

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