Порт пал жертвой «кошачьей горы»
Девятый горный этап «Тур де Франс» из Нантюа в Шамбери собрал богатый урожай падений, причем в числе пострадавших оказался один из лидеров и претендентов на победу в общем зачете австралиец Ричи Порт.
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Видимо, что-то случилось...
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Падение Порта выглядело страшно что на видео, что на фото — на спуске с последней вершины этапа
Секундами позже в него влетел ирландец Дэн Мартин, и оба спортсмена покатились по дороге. Удивительно, но Мартин после столь жесткого столкновения сумел продолжить гонку, но еще раз упал уже на финише. Порту же бросились оказывать помощь — трассу он покинул на карете скорой помощи, причем его уложили на носилки и надели специальный корсет. Поначалу у врачей были даже подозрения на перелом позвоночника, но они не подтвердились.
— Я бы сказал, что он больше напуган, нежели пострадал, — приводит слова главы медицинского корпуса «Большой петли» Флорана Поммери Guardian. — Ричи все время был в сознании, четко говорил и в деталях помнил все моменты аварии.
Таким образом, Порт относительно легко отделался, но гонка попрощалась со спортсменом, занимавшим пятое место в общем зачете.
А почти сотней километров ранее завершил выступление на нынешнем «Тур де Франс» Джерейнт Томас из команды Sky — «лейтенант» Криса Фрума тоже стал жертвой скользкой дороги. Он уже трижды падал на предыдущих этапах, и четвертый раз оказался последним — Томаса отправили в больницу с переломом ключицы. Британец на текущей гонке успел выиграть первый этап и некоторое время возглавлял общий зачет, а перед девятым отрезком дистанции шел вторым.
Напомним, что «Тур де Франс» в 2017 году очень богат на падения и вылеты известных гонщиков. Уже на первом этапе повредил колено Алехандро Вальверде, на четвертом в результате контакта в борьбе на финише упал и заработал перелом Марк Кавендиш, а ударивший его локтем Петер Саган был снят с гонки.
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