Порт пал жертвой «кошачьей горы»

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Падение Порта выглядело страшно что на видео, что на фото — на спуске с последней вершины этапа Мон-дю-Ша, что переводится как «кошачья гора», лидер команды ВМС шел в группе лидеров на скорости свыше 75 километров в час. Как вдруг на одном из поворотов он передним колесом наехал на левую обочину и упал. Австралиец слетел с велосипеда, но поскольку дорога изгибалась тоже влево, его вынесло обратно на асфальт под колеса конкурентов.

Секундами позже в него влетел ирландец Дэн Мартин, и оба спортсмена покатились по дороге. Удивительно, но Мартин после столь жесткого столкновения сумел продолжить гонку, но еще раз упал уже на финише. Порту же бросились оказывать помощь — трассу он покинул на карете скорой помощи, причем его уложили на носилки и надели специальный корсет. Поначалу у врачей были даже подозрения на перелом позвоночника, но они не подтвердились.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Incredible drama at the <a href="https://twitter.com/hashtag/tourdefrance2017?src=hash">#tourdefrance2017</a> Best of wishes to <a href="https://twitter.com/richie_porte">@richie_porte</a> That was a very bad crash! <a href="https://t.co/GrrrBz9kmd">pic.twitter.com/GrrrBz9kmd</a></p>— Francisco Rullán (@livelife_pr) <a href="https://twitter.com/livelife_pr/status/884071173046317056">9 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Я бы сказал, что он больше напуган, нежели пострадал, — приводит слова главы медицинского корпуса «Большой петли» Флорана Поммери Guardian. — Ричи все время был в сознании, четко говорил и в деталях помнил все моменты аварии.

Таким образом, Порт относительно легко отделался, но гонка попрощалась со спортсменом, занимавшим пятое место в общем зачете.

А почти сотней километров ранее завершил выступление на нынешнем «Тур де Франс» Джерейнт Томас из команды Sky — «лейтенант» Криса Фрума тоже стал жертвой скользкой дороги. Он уже трижды падал на предыдущих этапах, и четвертый раз оказался последним — Томаса отправили в больницу с переломом ключицы. Британец на текущей гонке успел выиграть первый этап и некоторое время возглавлял общий зачет, а перед девятым отрезком дистанции шел вторым.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Bad news for <a href="https://twitter.com/GeraintThomas86">@GeraintThomas86</a> has suffered a broken collarbone and is out of <a href="https://twitter.com/LeTour">@LeTour</a> - Watch LIVE now on <a href="https://twitter.com/ITV4">@ITV4</a> <a href="https://t.co/DcIJk3R6VF">pic.twitter.com/DcIJk3R6VF</a></p>— ITV Cycling (@itvcycling) <a href="https://twitter.com/itvcycling/status/884026861843611648">9 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, что «Тур де Франс» в 2017 году очень богат на падения и вылеты известных гонщиков. Уже на первом этапе повредил колено Алехандро Вальверде, на четвертом в результате контакта в борьбе на финише упал и заработал перелом Марк Кавендиш, а ударивший его локтем Петер Саган был снят с гонки.