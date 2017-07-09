Синцов завоевал бронзу в кросс-кантри на этапе КМ по маунтинбайку
Российский велогонщик Антон Синцов завоевал бронзовую медаль в олимпийской дисциплине
кросс-кантри на четвёртом этапе Кубка мира по маунтинбайку, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).
Победу одержал олимпийский чемпион 2016 года швейцарец Нино Шуртер, вторым финишировал победитель Игр-2012 чех Ярослав Кулхавы.
Результат Синцова — лучший в истории российского мужского маунтинбайка на этапах Кубка мира.
Маунтинбайк. Кубок мира. Четвёртый этап. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины.
1. Нино Шуртер (Швейцария) — 1:29.48.
2. Ярослав Кулхавы (Чехия) — отставание 0.03.
3. Антон Синцов (Россия) — +0.15.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter