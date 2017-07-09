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9 июля 2017, 19:51 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Синцов завоевал бронзу в кросс-кантри на этапе КМ по маунтинбайку

Российский велогонщик Антон Синцов завоевал бронзовую медаль в олимпийской дисциплине кросс-кантри на четвёртом этапе Кубка мира по маунтинбайку, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

Победу одержал олимпийский чемпион 2016 года швейцарец Нино Шуртер, вторым финишировал победитель Игр-2012 чех Ярослав Кулхавы.

Результат Синцова — лучший в истории российского мужского маунтинбайка на этапах Кубка мира.

Маунтинбайк. Кубок мира. Четвёртый этап. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. Кросс-кантри

1. Нино Шуртер (Швейцария) — 1:29.48.
2. Ярослав Кулхавы (Чехия) — отставание 0.03.
3. Антон Синцов (Россия) — +0.15.
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