Чемпионка ОИ-2016 ван дер Брегген выиграла женскую веломногодневку «Джиро д’Италия»
Олимпийская чемпионка 2016 года в групповой шоссейной гонке голландка Анна ван дер Брегген стала победительницей женской веломногодневки «Джиро д’Италия».
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В воскресенье состоялся заключительный этап протяженностью 124 км, победительницей которого стала американка Меган Гарньер из команды Boels — Dolmans. Брегген, которая является партнером Гарньер по команде, стала пятой.
В генеральной классификации ван дер Брегген победила с результатом 25 часов 39 минут 42 секунды. Второй стала итальянка Элиза Лонго Борджини (+1 минута 3 секунды) из Wiggle High5. Замкнула тройку нидерландская велогонщица команды Orica — Scott Аннемик ван Влётен (+1 минута 39 секунд).
Россиянка Ольга Забелинская (Bepink Cogeas) стала в генеральной классификации 44-й, отстав от победительницы на 35 минут 5 секунд.
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