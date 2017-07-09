Колумбийский велогонщик Уран выиграл девятый этап «Тур де Франс»
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Колумбийский гонщик команды Cannondale Drapac Ригоберто Уран одержал победу на девятом этапе престижной шоссейной многодневной велогонки «Тур де Франс». Дистанцию в 181,5 км между Нантуа и Шамбери спортсмен преодолел за 5 часов 7 минут 22 секунды.
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Второе место занял француз Варрен Баргий из команды Team Sunweb. Третьим стал британец Крис Фрум из «Скай» (у всех — время победителя). По ходу гонки
В генеральной классификации лидерство сохранил Фрум. На второе место вышел итальянец Фабио Ару из казахстанской «Астаны», на третьей позиции — француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale.
«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.
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