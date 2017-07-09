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9 июля 2017, 16:45 | Летние: Велоспорт | Спорт-Экспресс

Занимавший второе место в общем зачете «Тур де Франс-2017» Томас завершил гонку из-за падения

Гонщик команды Sky Джерейнт Томас завершил борьбу в «Тур де Франс"-2017.

Гонщик команды Sky Джерейнт Томас завершил борьбу в Тур де <span class=error>Франс</span>'-2017. Увеличить
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Британец получил травму плеча при падении на девятом этапе веломногодневки. Он попытался возобновить борьбу, но все же решил отказаться от продолжения гонки. В этом же месте упал гонщик Movistar Хесус Эррада, который также перенес падение.

Отметим, что Томас был вторым в общем зачете «Тур де Франс"-2017, уступая только соотечественнику и партнеру по команде Крису Фруму. На восьмом этапе Томас также перенес падение, но без последствий.
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