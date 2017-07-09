Занимавший второе место в общем зачете «Тур де Франс-2017» Томас завершил гонку из-за падения
Гонщик команды Sky Джерейнт Томас завершил борьбу в «Тур де Франс"-2017.
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Британец получил травму плеча при падении на девятом этапе веломногодневки. Он попытался возобновить борьбу, но все же решил отказаться от продолжения гонки. В этом же месте упал гонщик Movistar Хесус Эррада, который также перенес падение.
Отметим, что Томас был вторым в общем зачете «Тур де Франс"-2017, уступая только соотечественнику и партнеру по команде Крису Фруму. На восьмом этапе Томас также перенес падение, но без последствий.
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