Занимавший второе место в общем зачете «Тур де Франс-2017» Томас завершил гонку из-за падения

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Британец получил травму плеча при падении на девятом этапе веломногодневки. Он попытался возобновить борьбу, но все же решил отказаться от продолжения гонки. В этом же месте упал гонщик Movistar Хесус Эррада, который также перенес падение.

Отметим, что Томас был вторым в общем зачете «Тур де Франс"-2017, уступая только соотечественнику и партнеру по команде Крису Фруму. На восьмом этапе Томас также перенес падение, но без последствий.