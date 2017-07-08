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8 июля 2017, 20:05 | Летние: Велоспорт | БЕЛТА

Белорусский велогонщик Евгений Королек выиграл «Гран-при Минска»

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский велогонщик Евгений Королек стал победителем международных соревнований «Гран-при Минска», которые завершились сегодня у Дворца спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 1455 км (10 кругов по 145 км) по пр. Победителей с четырьмя промежуточными <span class=error>финишами</span> представитель <span class=error>велоклуба</span> Минск проехал за 3 ч. 23 мин. 09 сек. Второе место занял эстонский велосипедист <span class=error>Норман</span> <span class=error>Вахтра</span> бронзовую награду завоевал представитель Латвии Эмиль Лиепиньш. Увеличить
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Дистанцию в 145,5 км (10 кругов по 14,5 км) по пр. Победителей с четырьмя промежуточными финишами представитель велоклуба «Минск» проехал за 3 ч. 23 мин. 09 сек. Второе место занял эстонский велосипедист Норман Вахтра, бронзовую награду завоевал представитель Латвии Эмиль Лиепиньш.

Прошлогодний победитель турнира Сергей Попок занял четвертое место. Номинацию самого активного гонщика выиграл сегодня также представитель велоклуба «Минск» Михаил Шеметов, который дважды пересек финишную ленту промежуточного финиша из четырех таких отрезков.

Лучшим молодым гонщиком, а также лучшим среди белорусских спортсменов признан Евгений Королек, лучшей командой — велоклуб «Минск».

Для столичной велокоманды за последние два дня это не единственный призовой подиум. Днем ранее Евгений Соболь стал бронзовым призером «Кубка Минска».

В пункте старта и финиша профессиональной гонки на пр. Победителей у Дворца спорта организаторам удалось создать настоящий спортивный праздник. Болельщиков поддерживали различные музыкальные коллективы, в том числе белорусский участник песенного конкурса «Евровидение-2017» группа NaviBand. Каждый желающий мог попробовать свои силы на велотренажерах, состоялись конкурсы по велодрагрейсингу. Для детей была организована большая площадка с развлечениями, а также соревнованиями и мастер-классами по трюкам на беговелах.

Организатором соревнований выступил велосипедный клуб «Минск» при поддержке управления спорта и туризма Мингорисполкома, Минского облисполкома, Министерства спорта и туризма и Белорусской федерации велосипедного спорта.

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