Француз Кальмежан выиграл восьмой этап «Тур де Франс»
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Французский гонщик команды Direct Energie Лилиан Кальмежан одержал победу на восьмом этапе престижной шоссейной многодневной велогонки «Тур де Франс». Дистанцию в 187,5 км спортсмен преодолел за 4 часа 30 минут и 29 секунд.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Второе место занял голландец Роберт Гесинк из команды
В общем зачете лидерство сохранил британский гонщик Крис Фрум из команды «Скай». Его соотечественник и партнер по команде Джерэйнт Томас занимает второе место (отставание 12 секунд). Итальянец Фабио Ару, выступающий за казахстанскую «Астану», вышел на третью позицию (+14).
«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter