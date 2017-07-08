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8 июля 2017, 18:56 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Француз Кальмежан выиграл восьмой этап «Тур де Франс»

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Французский гонщик команды Direct Energie Лилиан Кальмежан одержал победу на восьмом этапе престижной шоссейной многодневной велогонки «Тур де Франс». Дистанцию в 187,5 км спортсмен преодолел за 4 часа 30 минут и 29 секунд.

Второе место занял голландец Роберт Гесинк из команды <nobr>LottoNl-Jumbo</nobr> проигравший лидеру 37 секунд. Увеличить
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Второе место занял голландец Роберт Гесинк из команды LottoNl-Jumbo, проигравший лидеру 37 секунд. Третьим стал француз Гийом Мартин из Wanty — Groupe Gobert (+50). Для Кальмежана эта победа стала первой в карьере на «Тур де Франс».

В общем зачете лидерство сохранил британский гонщик Крис Фрум из команды «Скай». Его соотечественник и партнер по команде Джерэйнт Томас занимает второе место (отставание 12 секунд). Итальянец Фабио Ару, выступающий за казахстанскую «Астану», вышел на третью позицию (+14).

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.
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