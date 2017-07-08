Ростовцев, Киселева, Пискунов выступят на первенстве Европы по велотреку в Португалии

Первенство Европы пройдет в португальской Анадии 18—23 июля . Соревнования будут проводиться как в юниорском возрасте, так и в возрастной категории до 23 лет.

«Сейчас уже можно сказать, что на первенстве Европы выступят гонщики, которые уже проявили себя на взрослом уровне на этапах Кубка мира в прошлом сезоне. Это и Сергей Ростовцев, и Татьяна Киселева, и Максим Пискунов. Сейчас у нас проходит первенство России в Санкт-Петербурге, полностью состав определится по его итогам», — сказал Ковпанец по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Киселева выступила на взрослом чемпионате мира в Гонконге в 2017 году,