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8 июля 2017, 15:31 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Ростовцев, Киселева, Пискунов выступят на первенстве Европы по велотреку в Португалии

МОСКВА, 8 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские велогонщики Сергей Ростовцев, Татьяна Киселева, Максим Пискунов войдут в состав сборной России на первенство Европы по велоспорту на треке, заявил главный тренер команды Сергей Ковпанец.

Первенство Европы пройдет в португальской Анадии 18—23 июля. Соревнования будут проводиться как в юниорском возрасте, так и в возрастной категории до 23 лет.

«Сейчас уже можно сказать, что на первенстве Европы выступят гонщики, которые уже проявили себя на взрослом уровне на этапах Кубка мира в прошлом сезоне. Это и Сергей Ростовцев, и Татьяна Киселева, и Максим Пискунов. Сейчас у нас проходит первенство России в Санкт-Петербурге, полностью состав определится по его итогам», — сказал Ковпанец по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Киселева выступила на взрослом чемпионате мира в Гонконге в 2017 году,
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