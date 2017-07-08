Ростовцев, Киселева, Пискунов выступят на первенстве Европы по велотреку в Португалии
МОСКВА, 8 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские велогонщики Сергей Ростовцев, Татьяна Киселева, Максим Пискунов войдут в состав сборной России на первенство Европы по велоспорту на треке, заявил главный тренер команды Сергей Ковпанец.
Первенство Европы пройдет в португальской Анадии
«Сейчас уже можно сказать, что на первенстве Европы выступят гонщики, которые уже проявили себя на взрослом уровне на этапах Кубка мира в прошлом сезоне. Это и Сергей Ростовцев, и Татьяна Киселева, и Максим Пискунов. Сейчас у нас проходит первенство России в
Киселева выступила на взрослом чемпионате мира в Гонконге в 2017 году,
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