Призёр «Джиро д’Италия» Роберт Миллар сменил пол и стал Филиппой Йорк

58-летняя женщина начала процессе по смене пола в 2000 году, но ранее этого не афишировала.

«Я не заявляла о своём решении, потому что моя семья, общество и пресса были привержены архаичным взглядам ещё несколько лет назад. К счастью, сейчас гендерные проблемы не являются предметом такой нетерпимости, как раньше», — рассказала Йорк.

Роберт Миллар выиграл горную классификацию на «Тур де Франс"-1984 и «Джиро д’Италия"-1987, где также стал вторым в общем зачёте.