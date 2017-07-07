Капитан «Астаны» Фабио Ару сохранил третье место в общем зачете «Тур де Франс» после седьмого этапа

Киттель преодолел дистанцию этапа протяженностью в 214,5 километров за 5 часов 3 минуты 18 секунд. Вторым финишировал норвежец Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data), а третьим стал австралиец Майкл Мэттьюс (Sunweb). У обоих — время лидера.

Лучшим из «Астаны» по итогам этого этапа стал казахстанец Алексей Луценко, финишировавший 50-м. Капитан казахстанской велокоманды итальянец Фабио Ару стал 53-и, а датчанин Якоб Фульсанг — 55-м. Все они финишировали со времен победителя.

Стоит отметить, что после этой победы Киттель вышел в лидеры очковой классификации «Тур де Франс», имея в активе 197 баллов, и надел «зеленую майку». Также немец одержал 12-ю победу на этапах «Большой петли», повторив национальный рекорд, поставленный Эриком Цабелем.

В генеральной классификации «Тур де Франс» продолжает лидировать британец Кристофер Фрум (Sky) с общим временем 28 часов 47 минут 51 секунда. Второе место занимает его соотечественник и напарник по команде Джерайнт Томас с отставанием в 12 секунд. А капитан «Астаны» Фабио Ару замыкает первую тройку, проигрывая лидеру 14 секунд.

Восьмой этап многодневки протяженностью 187,5 километров пройдет в субботу, 8 июля.