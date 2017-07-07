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7 июля 2017, 18:58 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Немец Киттель выиграл седьмой этап веломногодневки «Тур де Франс»

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Немец Марсель Киттель из бельгийской команды Quick Step одержал победу на седьмом этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс». Дистанцию в 213,5 км он преодолел за 5 часов 3 минуты и 18 секунд.

Вторым стал норвежец Эдвальд Боассон Хаген из команды Dimension Data, третьим финишировал австралиец Майкл Мэттьюс из Sunweb.

Для Киттеля эта победа стала третьей на текущем «Тур де Франс» и 12-й на «Большой петле» в карьере.

В генеральной классификации лидерство сохранил британский гонщик Крис Фрум из команды «Скай». Его соотечественник и партнер по команде Герайнт Томас занимает второе место (отставание 12 секунд). Итальянец Фабио Ару, выступающий за казахстанскую «Астану», вышел на третью позицию (+14).

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.
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