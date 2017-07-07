Итальянская велогонщица Кретти находится в коме после падения на женской «Джиро»
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт. Итальянская велогонщица Клаудия Кретти находится в искусственной коме после падения, произошедшего на женской многодневке «Джиро д’Италия», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Во время седьмого этапа многодневки итальянка на спуске на скорости около 90 км/ч упала и ударилась головой об ограждение.
Кретти была доставлена в критическом состоянии в больницу, где перенесла операцию, длившуюся более шести часов. Отмечается, что с высокой долей вероятности у спортсменки есть повреждения мозга.
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