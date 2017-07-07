Итальянская велогонщица Кретти находится в коме после падения на женской «Джиро»

Во время седьмого этапа многодневки итальянка на спуске на скорости около 90 км/ч упала и ударилась головой об ограждение.

Кретти была доставлена в критическом состоянии в больницу, где перенесла операцию, длившуюся более шести часов. Отмечается, что с высокой долей вероятности у спортсменки есть повреждения мозга.