Команда Сагана оспорила дисквалификацию велогонщика на «Тур де Франс» в CAS

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Во вторник на четвертом этапе «Тура» примерно за 50 метров до финиша Саган ударил локтем британского велогонщика Марка Кавендиша, выступающего за команду Dimension Data, после чего британец упал и ударился о барьерное ограждение. Кавендишу потребовалась медицинская помощь, он был отправлен на обследование в больницу. В результате британец снялся с «Тур де Франс», а Саган был дисквалифицирован до конца гонки.

«Команда и Петер Саган, представленные адвокатами доктором Райнером Черкехом и доктором Морисом Курвуазье, в среду подали апелляцию в CAS вместе со срочным предложением приостановить решение жюри, принятое 4 июля и подтвержденное президентом UCI (Международный союз велосипедистов — прим. “Р-Спорт”)», — говорится в релизе на сайте Bora-Hansgrohe.

Как отмечается, в случае, если CAS рассмотрит и примет вердикт по апелляции до конца «Тур де Франс», Саган незамедлительно вернется в гонке в составе своей команды.