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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30305983/
6 июля 2017, 17:58 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Команда Сагана оспорила дисквалификацию велогонщика на «Тур де Франс» в CAS

Команда Bora-Hansgrohe, за которую выступает словацкий велогонщик Петер Саган, подала апелляцию в Спортивно-арбитражный суд (CAS) на дисквалификацию спортсмена на веломногодневке «Тур де Франс"-2017, сообщается на официальном сайте велоконюшни.

Команда <nobr>Bora-Hansgrohe</nobr> за которую выступает словацкий велогонщик <span class=error>Петер</span> <span class=error>Саган</span> подала апелляцию в <nobr>Спортивно-арбитражный</nobr> суд (CAS) на дисквалификацию спортсмена на веломногодневке Тур де <span class=error>Франс</span>'-2017 сообщается на официальном сайте <span class=error>велоконюшни</span>. Увеличить
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Во вторник на четвертом этапе «Тура» примерно за 50 метров до финиша Саган ударил локтем британского велогонщика Марка Кавендиша, выступающего за команду Dimension Data, после чего британец упал и ударился о барьерное ограждение. Кавендишу потребовалась медицинская помощь, он был отправлен на обследование в больницу. В результате британец снялся с «Тур де Франс», а Саган был дисквалифицирован до конца гонки.

«Команда и Петер Саган, представленные адвокатами доктором Райнером Черкехом и доктором Морисом Курвуазье, в среду подали апелляцию в CAS вместе со срочным предложением приостановить решение жюри, принятое 4 июля и подтвержденное президентом UCI (Международный союз велосипедистов — прим. “Р-Спорт”)», — говорится в релизе на сайте Bora-Hansgrohe.

Как отмечается, в случае, если CAS рассмотрит и примет вердикт по апелляции до конца «Тур де Франс», Саган незамедлительно вернется в гонке в составе своей команды.
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