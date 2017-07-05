Итальянский велогонщик Ару выиграл шестой этап «Тур де Франс»
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Итальянец Фабио Ару из казахстанской команды «Астана» одержал победу на пятом этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».
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27-летний итальянец преодолел дистанцию 160,5 км за 3 часа 44 минуты и 6 секунд. Вторым финишировал ирландец Дэн Мартин из команды
Для Ару, который в 2015 году выиграл испанскую «Вуэльту», эта победа стала первой в карьере на «Тур де Франс».
В генеральной классификации лидерство захватил Фрум. Его партнер по команде британец Герайнт Томас, который шел первым в генеральной классификации после четвертого этапа, занимает второе место (+12 секунд). Ару вышел на третью позицию (+14).
«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.
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