Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30294507/
5 июля 2017, 19:20 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Итальянский велогонщик Ару выиграл шестой этап «Тур де Франс»

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Итальянец Фабио Ару из казахстанской команды «Астана» одержал победу на пятом этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Вторым финишировал ирландец <span class=error>Дэн</span> <span class=error>Мартин</span> из команды <nobr>Quick-Step</nobr> уступив лидеру 16 секунд. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

27-летний итальянец преодолел дистанцию 160,5 км за 3 часа 44 минуты и 6 секунд. Вторым финишировал ирландец Дэн Мартин из команды Quick-Step, уступив лидеру 16 секунд. Третьим стал трехкратный победитель «Тур де Франс» британец Крис Фрум из «Скай» (+20 секунд).

Для Ару, который в 2015 году выиграл испанскую «Вуэльту», эта победа стала первой в карьере на «Тур де Франс».

В генеральной классификации лидерство захватил Фрум. Его партнер по команде британец Герайнт Томас, который шел первым в генеральной классификации после четвертого этапа, занимает второе место (+12 секунд). Ару вышел на третью позицию (+14).

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
5 июля

ФИФА не будет менять время начала финала ЧМ-2018 по просьбе телеканалов

Россиянин Хачанов победил бразильца Монтейро во втором круге Уимблдона

Трехкратная чемпионка Европы бегунья Задорина завершила карьеру спортсменки