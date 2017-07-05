Жюри судей «Тур де Франс» отклонило апелляцию команды велогонщика Сагана

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Во вторник на четвертом этапе «Тура» примерно за 50 метров до финиша Саган ударил локтем Кавендиша, выступающего за команду Dimension Data, после чего британец упал и ударился о барьерное ограждение. Кавендишу потребовалась медицинская помощь, он был отправлен на обследование в больницу. В результате британец снялся с «Тура», а Саган был дисквалифицирован до конца гонки.

«Я должен принять вердикт, но я с ним не согласен, я не сделал ничего неправильного. Это был просто сумасшедший спринт — не первый и не последний. Мне жаль, что так случилось с Кавендишем, желаю ему скорейшего выздоровления», — сказал Саган на пресс-конференции, которая транслировалась в Интернете.

Саган является действующим чемпионом мира в групповой гонке, он пять раз становился лучшим спринтером «Тур де Франс», Кавендиш является главным претендентом на то, чтобы побить рекорд бельгийца Эдди Меркса по количеству побед на этапах «Тур де Франс».