Тиньков назвал глупым решение дисквалифицировать велогонщика Сагана на «Тур де Франс»
МОСКВА, 5 июл —
Р-Спорт. Российский бизнесмен Олег Тиньков, ранее владевший одноименной командой, назвал глупым решение дисквалифицировать словацкого велогонщика Петера Сагана на «Тур де Франс» после столкновения с британцем Марком Кавендишем.
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Во время четвертого этапа «Тур де Франс», который прошел во вторник, примерно за 50 метров до финиша Кавендиш получил от Сагана удар локтем. Британец упал, ему потребовалась медицинская помощь. В результате Кавендиш снялся с «Тура», а Саган был дисквалифицирован до конца гонки.
Команда
«Даже если Саган ошибся на финише, решение отправить его домой было чисто маркетинговым ходом со стороны ASO (организаторов «Тур де Франс»). Тем не менее, это довольно глупое промо «Тур де Франс», — написал Тиньков в своем микроблоге в Twitter.
Саган в 2015 — 2016 годах выступал за команду Тинькова и в этот период завоевал две зеленые майки «Тур де Франс». Всего же у него их пять.
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