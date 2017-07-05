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5 июля 2017, 12:33 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Тиньков назвал глупым решение дисквалифицировать велогонщика Сагана на «Тур де Франс»

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт. Российский бизнесмен Олег Тиньков, ранее владевший одноименной командой, назвал глупым решение дисквалифицировать словацкого велогонщика Петера Сагана на «Тур де Франс» после столкновения с британцем Марком Кавендишем.

<em>МОСКВА 5 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Российский бизнесмен Олег <span class=error>Тиньков</span> ранее владевший одноименной командой назвал глупым решение дисквалифицировать словацкого велогонщика <span class=error>Петера</span> <span class=error>Сагана</span> на Тур де <span class=error>Франс</span> после столкновения с британцем Марком Кавендишем. Увеличить
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Во время четвертого этапа «Тур де Франс», который прошел во вторник, примерно за 50 метров до финиша Кавендиш получил от Сагана удар локтем. Британец упал, ему потребовалась медицинская помощь. В результате Кавендиш снялся с «Тура», а Саган был дисквалифицирован до конца гонки.

Команда Bora-Hansgrohe, за которую выступает словак, подала протест. Гонщик и команда посчитали, что Саган не пытался спровоцировать аварию и не мог видеть движения британца, который предпринял чересчур резкий маневр.

«Даже если Саган ошибся на финише, решение отправить его домой было чисто маркетинговым ходом со стороны ASO (организаторов «Тур де Франс»). Тем не менее, это довольно глупое промо «Тур де Франс», — написал Тиньков в своем микроблоге в Twitter.

Саган в 2015 — 2016 годах выступал за команду Тинькова и в этот период завоевал две зеленые майки «Тур де Франс». Всего же у него их пять.
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Команда велогонщика Сагана подала протест на его дисквалификацию на «Тур де Франс»

Команда велогонщика Сагана подала протест на его дисквалификацию на «Тур де Франс»

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт. Команда Bora-Hansgrohe подала протест на дисквалификацию своего велогонщика словака Петера Сагана на «Тур де Франс» за столкновение с британцем Марком Кавендишем, об этом сообщается на официальном сайте команды.
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