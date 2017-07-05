Тиньков назвал глупым решение дисквалифицировать велогонщика Сагана на «Тур де Франс»

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Во время четвертого этапа «Тур де Франс», который прошел во вторник, примерно за 50 метров до финиша Кавендиш получил от Сагана удар локтем. Британец упал, ему потребовалась медицинская помощь. В результате Кавендиш снялся с «Тура», а Саган был дисквалифицирован до конца гонки.

Команда Bora-Hansgrohe, за которую выступает словак, подала протест. Гонщик и команда посчитали, что Саган не пытался спровоцировать аварию и не мог видеть движения британца, который предпринял чересчур резкий маневр.

«Даже если Саган ошибся на финише, решение отправить его домой было чисто маркетинговым ходом со стороны ASO (организаторов «Тур де Франс»). Тем не менее, это довольно глупое промо «Тур де Франс», — написал Тиньков в своем микроблоге в Twitter.

Саган в 2015 — 2016 годах выступал за команду Тинькова и в этот период завоевал две зеленые майки «Тур де Франс». Всего же у него их пять.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Even if Sagan was wrong at finish, sending him home was pure marketing decision od <a href="https://twitter.com/hashtag/ASO?src=hash">#ASO</a>. Yet, quite stupid promo of the <a href="https://twitter.com/hashtag/TourdeFrance?src=hash">#TourdeFrance</a> though</p>— Oleg Tinkov (@olegtinkov) <a href="https://twitter.com/olegtinkov/status/882330299459399680">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>