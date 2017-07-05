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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30285751/
5 июля 2017, 8:30 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Команда велогонщика Сагана подала протест на его дисквалификацию на «Тур де Франс»

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт. Команда Bora-Hansgrohe подала протест на дисквалификацию своего велогонщика словака Петера Сагана на «Тур де Франс» за столкновение с британцем Марком Кавендишем, об этом сообщается на официальном сайте команды.

<em>МОСКВА 5 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Команда <nobr>Bora-Hansgrohe</nobr> подала протест на дисквалификацию своего велогонщика словака <span class=error>Петера</span> <span class=error>Сагана</span> на Тур де <span class=error>Франс</span> за столкновение с британцем Марком Кавендишем об этом сообщается на официальном сайте команды. Увеличить
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Во вторник на четвертом этапе «Тура» примерно за 50 метров до финиша Саган ударил локтем Кавендиша, выступающего за команду Dimension Data, после чего британец упал и ударился о барьерное ограждение. Кавендишу потребовалась медицинская помощь, он был отправлен на обследование в больницу. В результате британец снялся с «Тур де Франс», а Саган был дисквалифицирован до конца гонки.

Bora-Hansgrohe подала протест и потребовала восстановить результат Сагана на 4-м этапе многодневки, так как сам гонщик и команда считают, что словак не пытался спровоцировать аварию Кавендиша и не мог видеть движения британца, который совершил слишком резкий маневр.
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Новости Велоспорта

Словацкий велогонщик Саган заявил, что неумышленно ударил Кавендиша на «Тур де Франс»

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт. Словацкий велогонщик Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe, чьи действия стали причиной схода гонщика Dimension Data Марка Кавендиша на «Тур де Франс», заявил, что он не успел отреагировать на маневр британца, который слишком резко появился из-за его спины.
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