Команда велогонщика Сагана подала протест на его дисквалификацию на «Тур де Франс»
МОСКВА, 5 июл —
Р-Спорт. Команда Bora-Hansgrohe подала протест на дисквалификацию своего велогонщика словака Петера Сагана на «Тур де Франс» за столкновение с британцем Марком Кавендишем, об этом сообщается на официальном сайте команды.
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Во вторник на четвертом этапе «Тура» примерно за 50 метров до финиша Саган ударил локтем Кавендиша, выступающего за команду Dimension Data, после чего британец упал и ударился о барьерное ограждение. Кавендишу потребовалась медицинская помощь, он был отправлен на обследование в больницу. В результате британец снялся с «Тур де Франс», а Саган был дисквалифицирован до конца гонки.
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