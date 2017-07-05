Команда велогонщика Сагана подала протест на его дисквалификацию на «Тур де Франс»

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Во вторник на четвертом этапе «Тура» примерно за 50 метров до финиша Саган ударил локтем Кавендиша, выступающего за команду Dimension Data, после чего британец упал и ударился о барьерное ограждение. Кавендишу потребовалась медицинская помощь, он был отправлен на обследование в больницу. В результате британец снялся с «Тур де Франс», а Саган был дисквалифицирован до конца гонки.