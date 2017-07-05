Словацкий велогонщик Саган заявил, что неумышленно ударил Кавендиша на «Тур де Франс»
МОСКВА, 5 июл —
Р-Спорт. Словацкий велогонщик Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe, чьи действия стали причиной схода гонщика Dimension Data Марка Кавендиша на «Тур де Франс», заявил, что он не успел отреагировать на маневр британца, который слишком резко появился из-за его спины.
Во вторник на четвертом этапе «Тура» примерно за 50 метров до финиша Саган ударил локтем Кавендиша, после чего британец упал и ударился о барьерное ограждение. В результате 32-летнему Кавендишу потребовалась помощь врачей и дальнейшее обследование в больнице. Саган решением жюри «Тур де Франс» был дисквалифицирован до конца гонки. Кавендиш снялся с многодневки.
«Я не знал, что Кавендиш был позади меня. Марк выскочил очень быстро, со спины, с правой стороны, и я просто не успел среагировать и пойти налево. Когда я узнал после финиша, что Марк упал, я сразу пошел выяснять, как у него дела. Мы все друзья и коллеги, и ничего хорошего в таких падениях, конечно, нет. Я надеюсь, что скоро Марк выздоровеет», — сказал Саган, которого цитирует официальный сайт его команды.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter