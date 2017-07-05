Словацкий велогонщик Саган заявил, что неумышленно ударил Кавендиша на «Тур де Франс»

Во вторник на четвертом этапе «Тура» примерно за 50 метров до финиша Саган ударил локтем Кавендиша, после чего британец упал и ударился о барьерное ограждение. В результате 32-летнему Кавендишу потребовалась помощь врачей и дальнейшее обследование в больнице. Саган решением жюри «Тур де Франс» был дисквалифицирован до конца гонки. Кавендиш снялся с многодневки.

«Я не знал, что Кавендиш был позади меня. Марк выскочил очень быстро, со спины, с правой стороны, и я просто не успел среагировать и пойти налево. Когда я узнал после финиша, что Марк упал, я сразу пошел выяснять, как у него дела. Мы все друзья и коллеги, и ничего хорошего в таких падениях, конечно, нет. Я надеюсь, что скоро Марк выздоровеет», — сказал Саган, которого цитирует официальный сайт его команды.