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5 июля 2017, 1:10 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Кэвендиш снялся с «Тур де Франс» после падения на четвёртом этапе

Британец Марк Кэвендиш отказался от продолжения выступления на веломногодневке «Тур де Франс» из-за травм, полученных в результате падения на финише четвёртого этапа соревнований. Марк получил толчок локтем от словака Петера Сагана, который затем был дисквалифицирован.

Британец был доставлен в больницу с травмами рук и плеча. Рентген выявил у него перелом лопатки, после чего было принято решение о том, что Кэвендиш завершит выступление на «Тур де Франс"-2017.
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Новости Велоспорта

Саган дисквалифицирован с «Тур де Франс» из-за того, что спровоцировал падение Кавендиша

Саган дисквалифицирован с «Тур де Франс» из-за того, что спровоцировал падение Кавендиша

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Судьи престижной веломногодневки «Тур де Франс» по окончании четвертого этапа приняли решение дисквалифицировать словацкого гонщика Петера Сагана из немецкой команды Bora-Hansgrohe за нарушение правил. Об этом было объявлено на специально организованной пресс-коференции.
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