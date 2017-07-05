Кэвендиш снялся с «Тур де Франс» после падения на четвёртом этапе
Британец Марк Кэвендиш отказался от продолжения выступления на веломногодневке «Тур де Франс»
из-за травм, полученных в результате падения на финише четвёртого этапа соревнований. Марк получил толчок локтем от словака Петера Сагана, который затем был дисквалифицирован.
Британец был доставлен в больницу с травмами рук и плеча. Рентген выявил у него перелом лопатки, после чего было принято решение о том, что Кэвендиш завершит выступление на «Тур де Франс"-2017.
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