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4 июля 2017, 22:31 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Саган дисквалифицирован с «Тур де Франс» из-за того, что спровоцировал падение Кавендиша

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Судьи престижной веломногодневки «Тур де Франс» по окончании четвертого этапа приняли решение дисквалифицировать словацкого гонщика Петера Сагана из немецкой команды Bora-Hansgrohe за нарушение правил. Об этом было объявлено на специально организованной пресс-коференции.

Четвертый этап «Тур де Франс» стартовал в Мондорф-ле-Бен [Люксембург], а завершился во французском Вители во вторник. Француз Арно Демар из команды FDJ стал первым, Саган финишировал вторым. По окончании четырех этапов словак шел вторым в генеральной классификации.

По мнению жюри «Тур де Франс», Саган оказался виновным в завале гонщиков за 30 секунд до финиша. Словак оттолкнул британца Марка Кавендиша, когда тот постарался объехать его. В результате Кавиндиш упал, зацепив соотечественника Бена Свифта и немца Йона Дегенкольба.

27-летний Саган восемь раз побеждал на этапах «Тур де Франс», в том числе и третий этап нынешней веломногодневки. Дважды словак становился чемпионом мира (2015, 2016) и один раз — чемпионом Европы (2016).

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.
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Новости Велоспорта

Француз Демар стал победителем четвертого этапа веломногодневки «Тур де Франс»

Француз Демар стал победителем четвертого этапа веломногодневки «Тур де Франс»

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Француз Арно Демар из команды FDJ одержал победу на четвертом этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс». Этап стартовал в люксенбургском Мондорф-ле-Бен, а завершился во французском Вители.
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