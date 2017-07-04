Саган дисквалифицирован с «Тур де Франс» из-за того, что спровоцировал падение Кавендиша

Четвертый этап «Тур де Франс» стартовал в Мондорф-ле-Бен [Люксембург], а завершился во французском Вители во вторник. Француз Арно Демар из команды FDJ стал первым, Саган финишировал вторым. По окончании четырех этапов словак шел вторым в генеральной классификации.

По мнению жюри «Тур де Франс», Саган оказался виновным в завале гонщиков за 30 секунд до финиша. Словак оттолкнул британца Марка Кавендиша, когда тот постарался объехать его. В результате Кавиндиш упал, зацепив соотечественника Бена Свифта и немца Йона Дегенкольба.

27-летний Саган восемь раз побеждал на этапах «Тур де Франс», в том числе и третий этап нынешней веломногодневки. Дважды словак становился чемпионом мира (2015, 2016) и один раз — чемпионом Европы (2016).

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.

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