Саган дисквалифицирован с «Тур де Франс» из-за того, что спровоцировал падение Кавендиша
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Судьи престижной веломногодневки «Тур де Франс» по окончании четвертого этапа приняли решение дисквалифицировать словацкого гонщика Петера Сагана из немецкой команды
Bora-Hansgrohe за нарушение правил. Об этом было объявлено на специально организованной пресс-коференции.
Четвертый этап «Тур де Франс» стартовал в
По мнению жюри «Тур де Франс», Саган оказался виновным в завале гонщиков за 30 секунд до финиша. Словак оттолкнул британца Марка Кавендиша, когда тот постарался объехать его. В результате Кавиндиш упал, зацепив соотечественника Бена Свифта и немца Йона Дегенкольба.
27-летний Саган восемь раз побеждал на этапах «Тур де Франс», в том числе и третий этап нынешней веломногодневки. Дважды словак становился чемпионом мира (2015, 2016) и один раз — чемпионом Европы (2016).
«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.
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