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3 июля 2017, 19:19 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Словак Саган выиграл третий этап веломногодневки «Тур де Франс»

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Словацкий гонщик Петер Саган из немецкой команды Bora-Hansgrohe одержал победу на третьем этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс». Этап стартовал в бельгийском городе Вервье, гонщики проехали через Люксембург и финишировали во французском Лонгви.

Второе место занял австралиец Майкл Мэттьюс из немецкой команды Team Sunweb. Увеличить
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Дистанцию в 212,5 км Саган преодолел за 5 часов 7 минут и 19 секунд. Второе место занял австралиец Майкл Мэттьюс из немецкой команды Team Sunweb. Третьим финишировал ирландец Дэн Мартин, представляющий бельгийскую команду Quick-Step.

Для 27-летнего Сагана эта победа стала восьмой на этапах «Тур де Франс».

В генеральной классификации лидерство сохранил британский гонщик Герайнт Томас из команды «Скай». Вторым в общем зачете идет его партнер по команде и соотечественник, трехкратный победитель «Тур де Франс» Крис Фрум, который проигрывает лидеру 12 секунд. Третье место занимает Мэттьюс, уступающий также 12 секунд.

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, пройдет через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.
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