Скандал на «Тур де Франс»: команду Sky обвиняют в жульничестве

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Главным критиком команды из Великобритании стал директор французской команды FDJ Фредерик Граппе, который обвинил гонщиков Sky в использовании специальных «обтекаемых» комбинезонов с воздушными пузырьками. Подобная экипировка экономит гонщику от 18 до 25 секунд на каждых 10 км дистанции, а стартовая разделка «Тура» составила 14 км.

При этом правила Международного союза велосипедистов (UCI) гласят, что спортивные костюмы гонщиков должны выполнять только функцию одежды и не могут быть модифицированы. Представители Sky опровергли обвинения, заявив, что вся экипировка команды была одобрена организаторами гонки.

Победителем первого этапа стал гонщик Sky Герейнт Томас, напоминает Спортс.Ru со ссылкой на британскую The Independent. Его товарищи по команде белорус Василий Кириенко и англичанин Кристофер Фрум заняли 3-е и 6-е места соответственно.