Немец Киттель выиграл второй этап веломногодневки «Тур де Франс»

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Дистанцию в 203,5 километра Киттель преодолел за 4 часа 37 минут и 6 секунд. Вторым стал француз Арно Демар из команды FDJ, третьим финишировал немец Андре Грайпель из команды Lotto Soudal.

Киттель одержал десятую победу в карьере на «Тур де Франс» и вошел в число 32-х велосипедистов, которые выигрывали на этапах веломногодневки не менее десяти раз. По количеству побед на этапах «Тура» среди действующих велогонщиков 29-летний немец уступает только Грайпелю, в активе которого 13 побед, а также британцу Марку Кавендишу, который побеждал на этапах 30 раз. Стоит отметить, что Грайпель и Кавендиш также принимают участие в «Туре» 2017 года.

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, пройдет через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.