Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30258157/
2 июля 2017, 19:07 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Немец Киттель выиграл второй этап веломногодневки «Тур де Франс»

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Немец Марсель Киттель из бельгийской команды Quick Step одержал победу на втором этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс». Этап стартовал в немецком Дюссельдорфе, а финишировал в бельгийском городе Льеж.

Киттель одержал десятую победу в карьере на Тур де Франс и вошел в число 32-х велосипедистов которые выигрывали на этапах веломногодневки не менее десяти раз. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Дистанцию в 203,5 километра Киттель преодолел за 4 часа 37 минут и 6 секунд. Вторым стал француз Арно Демар из команды FDJ, третьим финишировал немец Андре Грайпель из команды Lotto Soudal.

Киттель одержал десятую победу в карьере на «Тур де Франс» и вошел в число 32-х велосипедистов, которые выигрывали на этапах веломногодневки не менее десяти раз. По количеству побед на этапах «Тура» среди действующих велогонщиков 29-летний немец уступает только Грайпелю, в активе которого 13 побед, а также британцу Марку Кавендишу, который побеждал на этапах 30 раз. Стоит отметить, что Грайпель и Кавендиш также принимают участие в «Туре» 2017 года.

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, пройдет через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
2 июля

Праздник футбола: Санкт-Петербург ждет финала Кубка конфедераций

Легкоатлетка Ласицкене выиграла девятый турнир подряд, победив на Мемориале Знаменских

Исинбаева: выход из группы будет задачей-минимум для сборной России на ЧМ-2018