Британский велогонщик Томас одержал победу на первом этапе «Тур де Франс»
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Герайнт Томас из британской команды «Скай» стал победителем стартового этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс», прошедшего в немецком Дюссельдорфе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Пролог в формате гонки с раздельным стартом протяженностью 14 км британский гонщик проехал за 16 минут и 04 секунды. Вторым к финишу пришел швейцарец Штефан Кюнг из американской команды BMC, отстав от лидера на пять секунд. Третьим стал белорусский гонщик «Скай» Василий Кириенка (+0,07).
Самая престижная веломногодневка впервые за 30 лет стартовала в Германии. В текущем году на «Тур де Франс» дебютировали 39 гонщиков.
На результатах первого этапа сильно отразился дождь. Мокрый асфальт стал причиной падения нескольких гонщиков, в том числе одного из фаворитов многодневки испанца Алехандро Вальверде из Movistar, который был вынужден сойти с многодневки.
Российские гонщики не принимают участие в «Тур де Франс» 2017 года.
«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году пройдет через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter