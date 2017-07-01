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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30252952/
1 июля 2017, 21:05 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Вальверде сошел с «Тур де Франс» после падения на первом этапе

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде сошел с многодневной велогонки «Тур де Франс» в результате падения на первом этапе. Об этом сообщает пресс-служба многодневки.

<nobr>Из-за </nobr>дождя асфальт стал очень скользким что и привело к падению испанца. Увеличить
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Первый этап «Тур де Франс» 2017 года проходит в формате гонки с раздельным стартом в немецком Дюссельдорфе.

Из-за дождя асфальт стал очень скользким, что и привело к падению испанца. Вальверде упал в повороте и ударился о заградительный барьер. Он не смог подняться самостоятельно и был увезен на скорой. Таким образом, испанец закончил свое выступление на «Тур де Франс».

2017 год для Вальверде является одним из самых ярких в карьере. Он стал первым на «Туре Каталонии», одержал победу на «Туре страны басков» и «Вуэльте Андалусии». Также он выиграл престижные однодневные гонки «Льеж-Бастон-Льеж» и «Флеш Валлонь». Букмекеры и эксперты расценивали Вальверде как одного из фаворитов гонки.

«Тур де Франс» завершится 23 июля.
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