Вальверде сошел с «Тур де Франс» после падения на первом этапе
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде сошел с многодневной велогонки «Тур де Франс» в результате падения на первом этапе. Об этом сообщает
пресс-служба многодневки.
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Первый этап «Тур де Франс» 2017 года проходит в формате гонки с раздельным стартом в немецком Дюссельдорфе.
2017 год для Вальверде является одним из самых ярких в карьере. Он стал первым на «Туре Каталонии», одержал победу на «Туре страны басков» и «Вуэльте Андалусии». Также он выиграл престижные однодневные гонки «Льеж-Бастон-Льеж» и «Флеш Валлонь». Букмекеры и эксперты расценивали Вальверде как одного из фаворитов гонки.
«Тур де Франс» завершится 23 июля.
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