Веломногодневка «Тур де Франс» впервые за 30 лет стартует в Германии

«Тур де Франс» пройдет уже в 104-й раз. «Тур» считается самой престижной веломногодневкой, и на сей раз в «Большой петле» не примут участие российские команды. Перед началом нынешнего сезона прекратила существование «Тинькофф», а «Катюша», получив нового партнера, стала представлять Швейцарию. Не получила приглашение на «Тур де Франс» и команда «Газпром-Русвело», которая выступала на июньской «Джиро» по дорогам Италии.

Всего в «Тур де Франс» выступят 22 команды, из которых 18 — участники Мирового тура. Четыре коллектива получают приглашения от организаторов, и «Газпром-Русвело», в отличие от итальянской многодневки, «Уайлд-кард» не получила.

«Тур де Франс» в четвертый раз стартует в Германии — в последний раз такое случалось 30 лет назад, когда многодневка отправилась в путь в Западном Берлине. Старт нынешнего «Тура» в субботу будет дан в немецком Дюссельдорфе, где пройдет девятикилометровая гонка с раздельным стартом. Вторая «разделка» запланирована на предпоследний, 20-й, этап в Марселе, где и будет определен победитель гонки. Заключительный этап с финишем на Елисейских полях Парижа по традиции будет символическим.

Финиш гонки запланирован на 23 июля, выходные дни — 10 и 17 июля. Маршрут гонки пройдет через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. В программе пять горных этапов — в Верхних Пиренеях, Южных Альпах и Верхних Альпах.

Рекламная акция длиной в 114 лет

Впервые многодневная велогонка по дорогам Франции была проведена в 1903 году и была рекламной акцией издания L’Auto (впоследствии — «Экип»). Гонка прошла успешно и стала традиционной, а впоследствии аналогичные проекты состоялись в Италии («Джиро») и Испании («Вуэльта»). «Тур де Франс» был отменен лишь в годы Первой и Второй мировых войн и в нынешнем году состоится в 104-й раз. Гонку проводит компания «Амори», которая организует также ралли- рейд «Дакар» и классическую однодневную велогонку Париж — Рубе.

По итогам гонки будут определены победитель в генеральной классификации — по минимальной сумме времени, показанного на всех этапах (лидер будет ехать в желтой майке), а также в горном зачете (майка в красный горошек), зачете по очкам (зеленая), среди гонщиков до 23 лет (белая майка). Победитель предыдущего этапа получает красный номер.

Одним из главных фаворитов предстоящей гонки является британец Крис Фрум, выступающий за команду Sky. Фрум победил на «Тур де Франс» в 2015 и 2016 годах и в случае очередного успеха станет первым за более чем 20 лет гонщиком, выигравшим три «Тура» подряд. В 1995 году это удалось испанцу Мигелю Индурайну, который победил даже четырежды кряду, повторив достижение бельгийца Эдди Меркса и француза Жана Анкетиля. Впоследствии этот результат перекрыл американец Лэнс Армстронг, который позднее был уличен в употреблении допинга и лишен всех своих побед на «Туре».

Фрум против Контадора

Одним из конкурентов Фрума является испанец Альберто Контадор, который выступает за Trek-Segafredo. Контадор побеждал на «Туре» в 2007 и 2009 годах и ради успеха во французской гонке в нынешнем году отказался от старта в «Джиро». Могут побороться за титул в общем зачете испанец Алехандро Вальверде и колумбиец Найро Кинтана, которые выступают за Movistar. Пропустит «Тур де Франс» победитель июньской «Джиро» Том Дюмулен из Нидерландов.

Лэнс Армстронг в 1999—2005 годах стал победителем в генеральной классификации «Тур де Франс» семь раз подряд, однако после допингового скандала был лишен этих титулов. Пять раз «Тур» выигрывали Анкетиль, Меркс, Индурайн и француз Бернар Ино, в случае победы Фрум может стать четырехкратным триумфатором «Тур де Франс».

Российские гонщики в общем зачете «Тура» не побеждали. Нынешний глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов принял участие в 15 гонках с 1990 по 2006 год. Рекордсменами по числу пройденных «Тур де Франс» являются австралиец Стюарт О’Грэди и немец Йенс Фойгт (по 17), к которым добавится стартующий в предстоящей гонке француз Сильвен Шаванель.