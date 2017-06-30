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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30247287/
30 июня 2017, 23:14 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Трехкратный победитель «Тур де Франс» Фрум продлил контракт со Sky до конца 2020 года

МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Трехкратный победитель «Тур де Франс» британский велогонщик Крис Фрум продлил контракт с Team Sky до конца 2020 года, сообщается на сайте команды.

Подписывая новый контракт, Фрум заявил, что это было «легким решением». За Sky 32-летний велогонщик выступает с 2010 года.

«Я выступаю за команду с 2010 года, и для меня здесь дом. Я счастлив и рад, что буду работать с командой по крайней мере еще три года. Это было успешное партнерство, и я думаю, что одной из главных причин этого является стабильность команды. Победы в “Тур де Франс”, которых мы добились вместе, были большой частью истории команды. И теперь я с нетерпением жду, чтобы стать большой частью будущего Sky», — сказал Фрум.

Фрум побеждал на «Тур де Франс» в 2013, 2015 и 2016 годах. Кроме того, британец является двукратным бронзовым призёром Олимпийских игр в индивидуальной гонке (2012, 2016).
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