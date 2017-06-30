Пятикратный чемпион ОИ велогонщик Уиггинс намерен участвовать в Играх-2020 в гребле

Уиггинс завершил профессиональную карьеру велогонщика в 2016 году в возрасте 36 лет. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он выиграл свое пятое олимпийское золото в мужской командной гонке преследования в составе сборной Великобритании.

«Я начал заниматься греблей после завершения карьеры, чтобы держать себе в хорошей форме, но стал показывать неплохие результаты и решил заняться греблей профессионально. Сейчас я тренируюсь семь дней в неделю. В декабре я буду участвовать в чемпионате Великобритании. Посмотрим, как далеко смогу зайти, возможно, замахнусь на шестое олимпийское золото», — заявил 37-летний Уиггинс.

По словам британца, время, которое он показывает на гребном тренажере, вселяет в него уверенность, что он сможет побороться за звание первого спортсмена, который выиграет олимпийское золото в двух разных видах спорта. «Я не знаю, как далеко зайду, сейчас для меня это выглядит, как “о да, шанс поехать на еще одну Олимпиаду”. Сейчас я далек от этой цели, но если буду тренироваться 18 месяцев, то смогу ли я добиться нужных результатов?», — добавил британец.

Уиггинс является пятикратным олимпийским чемпионом, четыре золота он завоевал в соревнованиях на треке и еще одно — на шоссе. Также он восемь раз становился чемпионом мира (семь — на треке, один — на шоссе). В 2012 году он выиграл самую престижную шоссейную веломногодневку «Тур де Франс». 7 июня 2015 года Уиггинс установил часовой рекорд езды, проехав 54 тысячи 526 метров.

Хакерская группа Fancy Bears в сентябре 2016 года опубликовала на своем сайте документы, согласно которым Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро. В списке значилась и фамилия Уиггинса, которому был разрешен прием триамцинолона (гормонального препарата) в период, когда он выиграл «Тур де Франс». Позднее Национальное антидопинговое агентство Великобритании начало расследование в отношении велогонщика и команды Sky, за которую выступал спортсмен.