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29 июня 2017, 17:04 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Скончалась казахстанская велогонщица

Ушла из жизни 17-летняя казахстанская велогонщица Дана Ахметова, сообщает Sports.kz.

«Ужасная новость пришла сегодня из Алматы… Скончалась талантливая казахстанская велосипедистка Дана Ахметова… От имени велокоманды “Астана” и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким спортсменки… мы разделяем вашу боль и скорбь. Иманды болсын… Скорбим…», — написал в Instagram генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.

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