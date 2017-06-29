«Астана» назвала состав на «Тур Австрии»
Команда «Астана» примет участие в многодневной гонке Европейского Тура «Тур Австрии», которая пройдет в период со 2 по 8 июля.
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Состав команды: Лауренс Де Вриз, Оскар Гатто, Трульс Корсет, Риккардо Минали, Мигель Анхель Лопес, Морено Мозер, Никита Стальнов и Артем Захаров.
Спортивные директора: Бруно Ченьялта и Ларс Михаэльсен.
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