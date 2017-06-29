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29 июня 2017, 12:29 | Летние: Велоспорт | PROСПОРТ - Казахстан

Скончалась участница IV Молодежных спортивных игр — Дана Ахметова

29 июня в реанимации седьмой городской больницы города Алматы скоропостижно скончалась Дана Ахметова.

Во время участия в IV Молодежных спортивных играх 23 июня, 17-летняя Дана потеряла сознание. Бригада скорой помощи сразу доставила ее реанимационное отделение, где сообщили, что состояние спортсменки как крайне тяжелое.

Напомним, Дана Ахметова обучалась в Северо-Казахстанской областной специализированной школе-интернат для одаренных детей и являлась мастером спорта Республики Казахстан по велоспорту. С 2016 года она числилась в списочном составе спортсменов Центра олимпийской подготовки.

Добавим, что девушка скончалась, не приходя в сознание.

Издание Prosports.kz, приносит свои соболезнования близким и родным Даны Ахметовой.

Источник: cycling.kz

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