Скончалась участница IV Молодежных спортивных игр — Дана Ахметова
29 июня в реанимации седьмой городской больницы города Алматы скоропостижно скончалась Дана Ахметова.
Во время участия в IV Молодежных спортивных играх 23 июня, 17-летняя Дана потеряла сознание. Бригада скорой помощи сразу доставила ее реанимационное отделение, где сообщили, что состояние спортсменки как крайне тяжелое.
Напомним, Дана Ахметова обучалась в
Добавим, что девушка скончалась, не приходя в сознание.
Издание Prosports.kz, приносит свои соболезнования близким и родным Даны Ахметовой.
Источник: cycling.kz
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