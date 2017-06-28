Зрители Казахстана впервые смогут полностью посмотреть «Тур де Франс» в прямом эфире

27 июня 2017 года, Астана. Eurosport открывает беспрецедентно полный доступ к трансляциям с самой известной и престижной велогонки мира — «Тур де Франс». Благодаря соглашению, заключенному с Европейским вещательным союзом и Спортивной организацией Амори, поклонники велоспорта больше не пропустят ни одной минуты соревнований. Eurosport приобрел эксклюзивные права на показ в прямом эфире в полном объеме французского гранд-тура в 2017 — 2019 гг. для ряда стран и регионов, среди которых Казахстан. Впервые в истории болельщики на территории Азии и Европы могут следить в режиме реального времени и в полном объеме за выступлениями своих фаворитов.

В ходе трансляций предстоящей гонки зрители смогут увидеть на 25 часов прямого эфира больше, чем в прошлом году. Включения будут проводиться также с 13 этапов, которые ранее никогда не показывались по телевидению в полном объеме. В общей сложности в эфир выйдет 82 часа прямых трансляций, что позволит казахстанским болельщикам непрерывно поддерживать команду «Астана» на всех этапах.

Недавно «Астана» продлила контракт с победителем четырех этапов французского гранд-тура Луисом Леоном Санчесом, на которого возлагаются серьезные надежды и в этом году. Недавняя двойная победа Якоба Фульсанга в гонке «Критериум Дофине» также говорит о том, что «Астана» настроена решительно. Кроме того, на «Тур де Франс» за команду выступят Алексей Луценко, Диего Роса, Паоло Тиралонго, Фабио Ару, Винченцо Ниали, Танел Кангерт и Андрей Гривко.

«Это фантастическая новость для поклонников велоспорта, которые впервые в истории смогут увидеть каждую “Тур де Франс” в прямом эфире каналов Eurosport. Мы активно поддерживали изменения в соглашении с Европейским вещательным союзом и Спортивной организацией Амори, потому что знаем, что наши зрители хотят наблюдать за каждым подъемом, прорывом или спринтом самой известной велосипедной гонки. Новое соглашение также дает отличную возможность профессионалам велоспорта — командам, гонщикам и спонсорам — стать еще ближе к зрителям, что, как мы надеемся, поможет развитию этого вида спорта и росту его аудитории», — говорит Питер Хаттон, генеральный директор Eurosport.