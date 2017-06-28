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28 июня 2017, 14:44 | Летние: Велоспорт | PROСПОРТ - Казахстан

Зрители Казахстана впервые смогут полностью посмотреть «Тур де Франс» в прямом эфире

Зрители Казахстана впервые увидят «Тур де Франс» в полном объеме в прямом эфире на каналах Eurosport.

27 июня 2017 года, Астана. Eurosport открывает беспрецедентно полный доступ к трансляциям с самой известной и престижной велогонки мира — «Тур де Франс». Благодаря соглашению, заключенному с Европейским вещательным союзом и Спортивной организацией Амори, поклонники велоспорта больше не пропустят ни одной минуты соревнований. Eurosport приобрел эксклюзивные права на показ в прямом эфире в полном объеме французского гранд-тура в 2017 — 2019 гг. для ряда стран и регионов, среди которых Казахстан. Впервые в истории болельщики на территории Азии и Европы могут следить в режиме реального времени и в полном объеме за выступлениями своих фаворитов.

В ходе трансляций предстоящей гонки зрители смогут увидеть на 25 часов прямого эфира больше, чем в прошлом году. Включения будут проводиться также с 13 этапов, которые ранее никогда не показывались по телевидению в полном объеме. В общей сложности в эфир выйдет 82 часа прямых трансляций, что позволит казахстанским болельщикам непрерывно поддерживать команду «Астана» на всех этапах.

Недавно «Астана» продлила контракт с победителем четырех этапов французского гранд-тура Луисом Леоном Санчесом, на которого возлагаются серьезные надежды и в этом году. Недавняя двойная победа Якоба Фульсанга в гонке «Критериум Дофине» также говорит о том, что «Астана» настроена решительно. Кроме того, на «Тур де Франс» за команду выступят Алексей Луценко, Диего Роса, Паоло Тиралонго, Фабио Ару, Винченцо Ниали, Танел Кангерт и Андрей Гривко.

«Это фантастическая новость для поклонников велоспорта, которые впервые в истории смогут увидеть каждую “Тур де Франс” в прямом эфире каналов Eurosport. Мы активно поддерживали изменения в соглашении с Европейским вещательным союзом и Спортивной организацией Амори, потому что знаем, что наши зрители хотят наблюдать за каждым подъемом, прорывом или спринтом самой известной велосипедной гонки. Новое соглашение также дает отличную возможность профессионалам велоспорта — командам, гонщикам и спонсорам — стать еще ближе к зрителям, что, как мы надеемся, поможет развитию этого вида спорта и росту его аудитории», — говорит Питер Хаттон, генеральный директор Eurosport.

«Новое соглашение позволит казахстанским зрителям следить за выступлением команды “Астана” на “Тур де Франс”, не упуская из виду ни единого километра легендарной трассы. На счету “Астаны” немало громких побед, и сейчас у нее есть все шансы добиться успехов на главной велогонке планеты. Уверена, что поддержка поклонников команды, которые смогут болеть за своих фаворитов на всех этапах соревнований, поможет спортсменам добиться достойных результатов», — говорит Анна Пак, вице-президент, управляющий директор компании Discovery Networks в Северо-Восточной Европе.

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