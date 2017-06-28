Зрители Казахстана впервые смогут полностью посмотреть «Тур де Франс» в прямом эфире
Зрители Казахстана впервые увидят «Тур де Франс» в полном объеме в прямом эфире на каналах Eurosport.
27 июня 2017 года, Астана. Eurosport открывает беспрецедентно полный доступ к трансляциям с самой известной и престижной велогонки мира — «Тур де Франс». Благодаря соглашению, заключенному с Европейским вещательным союзом и Спортивной организацией Амори, поклонники велоспорта больше не пропустят ни одной минуты соревнований. Eurosport приобрел эксклюзивные права на показ в прямом эфире в полном объеме французского
В ходе трансляций предстоящей гонки зрители смогут увидеть на 25 часов прямого эфира больше, чем в прошлом году. Включения будут проводиться также с 13 этапов, которые ранее никогда не показывались по телевидению в полном объеме. В общей сложности в эфир выйдет 82 часа прямых трансляций, что позволит казахстанским болельщикам непрерывно поддерживать команду «Астана» на всех этапах.
Недавно «Астана» продлила контракт с победителем четырех этапов французского
«Это фантастическая новость для поклонников велоспорта, которые впервые в истории смогут увидеть каждую “Тур де Франс” в прямом эфире каналов Eurosport. Мы активно поддерживали изменения в соглашении с Европейским вещательным союзом и Спортивной организацией Амори, потому что знаем, что наши зрители хотят наблюдать за каждым подъемом, прорывом или спринтом самой известной велосипедной гонки. Новое соглашение также дает отличную возможность профессионалам велоспорта — командам, гонщикам и спонсорам — стать еще ближе к зрителям, что, как мы надеемся, поможет развитию этого вида спорта и росту его аудитории», — говорит Питер Хаттон, генеральный директор Eurosport.
«Новое соглашение позволит казахстанским зрителям следить за выступлением команды “Астана” на “Тур де Франс”, не упуская из виду ни единого километра легендарной трассы. На счету “Астаны” немало громких побед, и сейчас у нее есть все шансы добиться успехов на главной велогонке планеты. Уверена, что поддержка поклонников команды, которые смогут болеть за своих фаворитов на всех этапах соревнований, поможет спортсменам добиться достойных результатов», — говорит Анна Пак,
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