Велогонщик «Астаны» стал чемпионом Италии
Фабио Ару завоевал золотую медаль в групповой гонке чемпионата Италии на шоссе. Гонщик «Астаны» предпринял атаку на заключительном подъеме, и после 18 километров в сольном отрыве одержал победу.
В групповой гонке чемпионата Италии Фабио Ару поддерживали еще пять гонщиков команды «Астана»: Дарио Катальдо, Паоло Тиралонго, Морено Мозер, Оскар Гатто и Риккардо Минали.
Второе место в гонке занял Диего Улисси, а третьим стал Ринальдо Ночентини.
При поддержке товарищей по команде, Ару подъехал к решающему подъему дистанции Монте Серра на идеальной позиции для атаки. За 4 км до вершины подъема Фабио атаковал из группы лидеров, сумев набрать около 40 секунд преимущества. На заключительных 14 км (7 км спуска и 7 км по равнинной части дистанции), гонщик «Астаны» сделал все, чтобы сохранить преимущество и, в итоге, финишировал в гордом одиночестве.
На старт чемпионата Италии Фабио Ару вышел в майке, принадлежавшей Микеле Скарпони. В апреле этого года гонщики обменялись майками на тренировочном сборе в
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