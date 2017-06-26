Велогонщик «Астаны» стал чемпионом Италии

В групповой гонке чемпионата Италии Фабио Ару поддерживали еще пять гонщиков команды «Астана»: Дарио Катальдо, Паоло Тиралонго, Морено Мозер, Оскар Гатто и Риккардо Минали.

Второе место в гонке занял Диего Улисси, а третьим стал Ринальдо Ночентини.

При поддержке товарищей по команде, Ару подъехал к решающему подъему дистанции Монте Серра на идеальной позиции для атаки. За 4 км до вершины подъема Фабио атаковал из группы лидеров, сумев набрать около 40 секунд преимущества. На заключительных 14 км (7 км спуска и 7 км по равнинной части дистанции), гонщик «Астаны» сделал все, чтобы сохранить преимущество и, в итоге, финишировал в гордом одиночестве.