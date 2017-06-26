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26 июня 2017, 12:41 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Велогонщик «Астаны» стал чемпионом Италии

Фабио Ару завоевал золотую медаль в групповой гонке чемпионата Италии на шоссе. Гонщик «Астаны» предпринял атаку на заключительном подъеме, и после 18 километров в сольном отрыве одержал победу.

В групповой гонке чемпионата Италии Фабио Ару поддерживали еще пять гонщиков команды «Астана»: Дарио Катальдо, Паоло Тиралонго, Морено Мозер, Оскар Гатто и Риккардо Минали.

Второе место в гонке занял Диего Улисси, а третьим стал Ринальдо Ночентини.

При поддержке товарищей по команде, Ару подъехал к решающему подъему дистанции Монте Серра на идеальной позиции для атаки. За 4 км до вершины подъема Фабио атаковал из группы лидеров, сумев набрать около 40 секунд преимущества. На заключительных 14 км (7 км спуска и 7 км по равнинной части дистанции), гонщик «Астаны» сделал все, чтобы сохранить преимущество и, в итоге, финишировал в гордом одиночестве.

На старт чемпионата Италии Фабио Ару вышел в майке, принадлежавшей Микеле Скарпони. В апреле этого года гонщики обменялись майками на тренировочном сборе в Сьерра-Невада. После своей победы, которая была посвящена памяти Скарпони, Фабио Ару вернет победную майку вдове Микеле Анне.

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