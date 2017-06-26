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26 июня 2017, 10:01 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

«Астана» объявила состав на «Тур де Франс»

Казахстанская велокоманда «Астана» объявила состав состав на престижную многодневку «Тур де Франс».

Большая петля стартует в Дюссельдорфе 1 июля. Увеличить
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«Большая петля» стартует в Дюссельдорфе 1 июля с 14-километровой индивидуальной гонки на время. «Астана» выставила на эту гонку девять велосипедистов, из которых четверо казахстанцев.

Состав «Астаны» выглядит следующим образом: Фабио Ару (Италия), Якоб Фульсанг (Дания), Дмитрий Груздев, Бахтияр Кожатаев, Алексей Луценко, Андрей Зейц (четверо — Казахстан), Михаэль Вальгрен (Дания), Андрей Гривко (Украина), Дарио Катальдо (Италия).

«Тур де Франс"-2017 будет состоять из девяти равнинных, пяти среднегорных и пяти горных этапов, двух индивидуальных гонок на время общей протяженностью 36,5 километра и двух дней отдыха. Завершится многодневка, по традиции, этапом «дружбы» с финишем на Елисейских полях в Париже 23 июля.

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