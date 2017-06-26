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26 июня 2017, 9:14 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Велосипедист погиб во время гонки в США

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Велосипедист погиб в ночь на понедельник в результате аварии, произошедшей во время гонки «Тур Канзаса». Об этом сообщает газета Kansas City Star.

Имя погибшего спортсмена не сообщается.

«Наши мысли обращены к семье, друзьям и товарищам гонщика, который ушел из жизни после инцидента во время гонки. Наши сердца болят, мы скорбим по члену велосипедного сообщества», — говорится в сообщении «Тура Канзаса» в Facebook.

«Все произошло так быстро: они выехали из-за поворота на большой скорости, он не справился с управлением, улетел в заграждение и ударился головой», — описал инцидент один из свидетелей телеканалу Fox 4 KC.

«Мы кричали о помощи, но скорая приехала не раньше, чем через десять минут», — добавил другой очевидец событий.
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