Велосипедист погиб во время гонки в США
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Велосипедист погиб в ночь на понедельник в результате аварии, произошедшей во время гонки «Тур Канзаса». Об этом сообщает газета Kansas City Star.
Имя погибшего спортсмена не сообщается.
«Наши мысли обращены к семье, друзьям и товарищам гонщика, который ушел из жизни после инцидента во время гонки. Наши сердца болят, мы скорбим по члену велосипедного сообщества», — говорится в сообщении «Тура Канзаса» в Facebook.
«Все произошло так быстро: они выехали
«Мы кричали о помощи, но скорая приехала не раньше, чем через десять минут», — добавил другой очевидец событий.
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