Велосипедист погиб во время гонки в США

Имя погибшего спортсмена не сообщается.

«Наши мысли обращены к семье, друзьям и товарищам гонщика, который ушел из жизни после инцидента во время гонки. Наши сердца болят, мы скорбим по члену велосипедного сообщества», — говорится в сообщении «Тура Канзаса» в Facebook.

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«Все произошло так быстро: они выехали из-за поворота на большой скорости, он не справился с управлением, улетел в заграждение и ударился головой», — описал инцидент один из свидетелей телеканалу Fox 4 KC.

«Мы кричали о помощи, но скорая приехала не раньше, чем через десять минут», — добавил другой очевидец событий.