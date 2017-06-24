Фолифоров: Жить под постоянным антидопинговым контролем не так сложно
Велогонщик российской команды «Газпром-РусВело» Александр Фолифоров в интервью «Газете.Ru» рассказал, как справляется с волнением в ходе важных стартов, признался, что под антидопинговым контролем жить ему не составляет труда, а также поведал, что не стал бы рекламировать ни за какие деньги.
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— На заключительных этапах «Джиро-2017» ваша команда работала на вас. Ощущали ли
— Нет. Я изначально настраивался на третью неделю, так она являлась подходящей мне по рельефу. Так что я не переживал по этому поводу.
— Можно ли сказать, что маршрут «Джиро д’Италия» в этом году был для вас наиболее подходящим?
— Да, мне чем больше гор, тем лучше. Чем гонка тяжелее, тем лучше для меня. И в этом году многодневка получилась одной из самых горных за последние годы — было, где себя показать.
— Какую главную цель лично для себя ставили в преддверии старта веломногодневки в Италии?
— Главной целью была победа на этапе. Также хотелось просто показать себя, быть на виду и бороться с сильнейшими.
— В каком возрасте и исходя из каких особенностей организма можно определить, какого типа будет велогонщик — горняк или спринтер, например?
— Как правило, это определяется по телосложению: горные гонщики чаще всего являются легкими, тогда как спринтеры — тяжеловесами. А вот насчет возраста — сложно сказать.
У меня вот всегда было худощавое телосложение, и было понятно — спринтером мне точно не быть.
Однако
— Бывало ли такое, что горняк по телосложению говорил: «Хочу быть спринтером, точка!» — и становился?
— В данном случае все же слишком большую роль играет физика… Есть, естественно, универсалы — они вроде бы могут и в горах
— За счет чего вам удается так здорово справляться с тяжелыми горными трассами, на которых у обычных людей и от простой ходьбы началась бы одышка?
— Я просто этим всю свою жизнь уже занимаюсь (смеется). Регулярно тренируюсь именно в горах, сборы здесь проходят. Так что секрет прост.
А про сложности, с которыми сталкивается на высокогорье обычный человек… Тут очень важен момент акклиматизации — через семь дней в таких условиях он уже не будет чувствовать никакого дискомфорта.
— Самая сложная гонка из тех, в которых вам довелось поучаствовать?
— Наверное, прошлогодняя «Джиро» (на которой Фолифорову удалось выиграть один из этапов — «Газета.Ru»). Это был мой первый
— Кто из российских велогонщиков является сильнейшим на данный момент, по вашему мнению?
— Бесспорно, это — Ильнур Закарин, рядом с ним даже никто не стоит.
— А себя бы на какое место в этом условном рейтинге поставили?
— Не знаю, очень сложно оценивать себя самого (смеется). Пусть лучше это
— Трудно ли жить под постоянным антидопинговым контролем?
— Я бы не сказал, что очень сложно — к это нужно просто очень ответственно относится. По факту антидопинговые офицеры не доставляют
И у меня это уже на автоматизме происходит.
— Интересуетесь ли
— Я на
Но в целом, конечно, бывает, что могу сыграть и в футбол, и в настольный теннис. На лыжах, кстати, в свое время — до прихода в велоспорт — быстро бегал (улыбается).
— Вы очень много времени проводите во всевозможных велотурах — чем занимаетесь между гонками в такие периоды?
— Достаточно обычно досуг провожу — интернет, отдых. При этом читать или фильмы смотреть в ходе
А вот когда я домой возвращаюсь, стараюсь посещать
— В данный момент в России проходит футбольный Кубок конфедераций, а через год в стране состоится и чемпионат мира — в их ходе на наших игроков, естественно, будет оказываться огромное давление. Как с ним справится отечественным футболистам?
— На самом деле не думаю, что им вообще стоит переживать по этому поводу — я, к примеру, не волнуюсь на важных стартах, так как понимаю, что это моя работа. Уже столько гонок было, и привык к всему этому, мандража никакого нет.
Это бы и им посоветовал — просто выходить и делать, что они умеют, абстрагируясь от всяких мнений.
Возможно, стоит поменьше читать прессы.
— В одном из интервью вы заявили, что в целом не против стать рекламным лицом
— Не знаю даже (смеется). Очевидно, что не стал бы помогать
Аборты бы вот не стал никогда рекламировать (смеется)!
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