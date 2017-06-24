Фолифоров: Жить под постоянным антидопинговым контролем не так сложно

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— На заключительных этапах «Джиро-2017» ваша команда работала на вас. Ощущали ли какое-то дополнительное давление в связи с этим?

— Нет. Я изначально настраивался на третью неделю, так она являлась подходящей мне по рельефу. Так что я не переживал по этому поводу.

— Можно ли сказать, что маршрут «Джиро д’Италия» в этом году был для вас наиболее подходящим?

— Да, мне чем больше гор, тем лучше. Чем гонка тяжелее, тем лучше для меня. И в этом году многодневка получилась одной из самых горных за последние годы — было, где себя показать.

— Какую главную цель лично для себя ставили в преддверии старта веломногодневки в Италии?

— Главной целью была победа на этапе. Также хотелось просто показать себя, быть на виду и бороться с сильнейшими.

— В каком возрасте и исходя из каких особенностей организма можно определить, какого типа будет велогонщик — горняк или спринтер, например?

— Как правило, это определяется по телосложению: горные гонщики чаще всего являются легкими, тогда как спринтеры — тяжеловесами. А вот насчет возраста — сложно сказать.

У меня вот всегда было худощавое телосложение, и было понятно — спринтером мне точно не быть.

Однако кто-то, конечно, не может определиться и до 25 лет, кто он есть в этом плане.

— Бывало ли такое, что горняк по телосложению говорил: «Хочу быть спринтером, точка!» — и становился?

— В данном случае все же слишком большую роль играет физика… Есть, естественно, универсалы — они вроде бы могут и в горах что-то сделать, и на финише. Однако такие гонщики составляют лишь часть пелотона.

— За счет чего вам удается так здорово справляться с тяжелыми горными трассами, на которых у обычных людей и от простой ходьбы началась бы одышка?

— Я просто этим всю свою жизнь уже занимаюсь (смеется). Регулярно тренируюсь именно в горах, сборы здесь проходят. Так что секрет прост.

А про сложности, с которыми сталкивается на высокогорье обычный человек… Тут очень важен момент акклиматизации — через семь дней в таких условиях он уже не будет чувствовать никакого дискомфорта.

— Самая сложная гонка из тех, в которых вам довелось поучаствовать?

— Наверное, прошлогодняя «Джиро» (на которой Фолифорову удалось выиграть один из этапов — «Газета.Ru»). Это был мой первый Гранд-тур, я не знал, чего ожидать от нее, как организм себя поведет — до этого ведь в таких длительных многодневках никогда не ездил. И надо сказать, что и правда было очень тяжело.

— Кто из российских велогонщиков является сильнейшим на данный момент, по вашему мнению?

— Бесспорно, это — Ильнур Закарин, рядом с ним даже никто не стоит.

— А себя бы на какое место в этом условном рейтинге поставили?

— Не знаю, очень сложно оценивать себя самого (смеется). Пусть лучше это кто-то другой делает.

— Трудно ли жить под постоянным антидопинговым контролем?

— Я бы не сказал, что очень сложно — к это нужно просто очень ответственно относится. По факту антидопинговые офицеры не доставляют каких-то там супернеудобств: нужно лишь не забывать каждый день указывать в системе ADAMS, где находишься.

И у меня это уже на автоматизме происходит.

— Интересуетесь ли какими-то другими видами спорта?

— Я на самом-то деле и велоспорт особо не смотрю (смеется). Мне хватает того, что я им занимаюсь.

Но в целом, конечно, бывает, что могу сыграть и в футбол, и в настольный теннис. На лыжах, кстати, в свое время — до прихода в велоспорт — быстро бегал (улыбается).

— Вы очень много времени проводите во всевозможных велотурах — чем занимаетесь между гонками в такие периоды?

— Достаточно обычно досуг провожу — интернет, отдых. При этом читать или фильмы смотреть в ходе Гранд-туров не удается: времени нет почти.

А вот когда я домой возвращаюсь, стараюсь посещать какие-то новые места в Италии, находящиеся рядом со мной — в Вероне, Милане, Венеции, например. А то вроде бы живешь там, а ничего и не видел по факту. Стараюсь расширять кругозор в этом плане, так сказать.

— В данный момент в России проходит футбольный Кубок конфедераций, а через год в стране состоится и чемпионат мира — в их ходе на наших игроков, естественно, будет оказываться огромное давление. Как с ним справится отечественным футболистам?

— На самом деле не думаю, что им вообще стоит переживать по этому поводу — я, к примеру, не волнуюсь на важных стартах, так как понимаю, что это моя работа. Уже столько гонок было, и привык к всему этому, мандража никакого нет.

Это бы и им посоветовал — просто выходить и делать, что они умеют, абстрагируясь от всяких мнений.

Возможно, стоит поменьше читать прессы.

— В одном из интервью вы заявили, что в целом не против стать рекламным лицом какого-нибудь абстрактного йогурта. А что бы вы никогда и ни за какие деньги не стали бы рекламировать?

— Не знаю даже (смеется). Очевидно, что не стал бы помогать каким-то плохим в глобальном плане вещам….

Аборты бы вот не стал никогда рекламировать (смеется)!