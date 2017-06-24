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24 июня 2017, 10:01 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Испанский велогонщик Микель Ланда может вернуться в «Астану»

Испанский велогонщик Микель Ланда может продолжить карьеру в «Астане», сообщает La Gazzetta dello Sport.

В составе казахстанской команды он становился призером Джиро. Увеличить
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По данным издания, в сезоне-2018 Ланда может стать новым лидером казахстанской велокоманды, которая пока не предложила продление контракта итальянцу Фабио Ару. Помимо «Астаны» на 27-летнего испанца также претендуют команды Movistar и Bahrain Merida, в которой выступает экс-гонщик «Астаны» Винченцо Нибали.

Напомним, Ланда выступал в «Астане» в сезонах 2014−2015. В составе казахстанской велокоманды испанец занял третье место на «Джиро д`Италия-2015». Последние два года Ланда провел в британской команде Sky, в составе которой примет участие в «Тур де Франс-2017». Оглашать подписание контрактов команды Про-тура смогут с 1 августа.

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