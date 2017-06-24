Испанский велогонщик Микель Ланда может вернуться в «Астану»

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По данным издания, в сезоне-2018 Ланда может стать новым лидером казахстанской велокоманды, которая пока не предложила продление контракта итальянцу Фабио Ару. Помимо «Астаны» на 27-летнего испанца также претендуют команды Movistar и Bahrain Merida, в которой выступает экс-гонщик «Астаны» Винченцо Нибали.